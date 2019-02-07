تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم تحديث Skype على المتصفح مع ميزة جديدة لمكالمات الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجلب تطبيق Skype على المتصفح ميزة تعتيم الخلفية في مكالمات الفيديو في تحديث جديد للمستخدمين، حيث تدعم الميزة الجديدة تقنية الذكاء الإصطناعي.

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديث جديد لتطبيق Skype على المتصفح، تقدم من خلاله ميزة تعتيم الخلفيات في مكالمات الفيديو بتقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تظهر الخلفيات في المكالمات بصورة ضبابية لإبراز وتوضيح صورة المستخدم بشكل أفضل.

كما تدعم الميزة الجديدة التبديل من الوضع الضبابي للخلفية بشكل سريع من خلال النقر على زر الفارة الأيمن، التي تكشف عن إعدادات Skype لتبديل الخلفية من نمط التعتيم إلى النمط التقليدي.

وتهدف شركة مايكروسوفت بميزة التعتيم الجديدة في تطبيق Skype لدعم المستخدم في التركيز على المشاركين في مكالمات الفيديو بشكل أفضل، حيث تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على إبراز المشاركين في المكالمات مع ميزة التعلم التي تعمل على تحديد وجوه وأيدي وشعر المستخدم بعيداً عن تفاصيل الجهة الخلفية.

أيضاً من المقرر أن تكون الميزة الجديدة متاحة لكافة أجهزة الحاسب المحمول أو المكتبي، حيث تقدم من مايكروسوفت في التحديث الأخير لتطبيق Skype على المتصفح.

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