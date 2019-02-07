المزيد من الرموز التعبيرية قادمة هذا العام، وتشمل الأشخاص والحيوانات والمزيد

فاطمة أيت طالب - دبي -

تمت الموافقة على إطلاق رموز تعبيرية جديدة من أجل العام 2019. وبالتالي، فقد كشفت كل من Unicode و Emojipedia عن أكثر من 230 رمز تعبيري جديد يأتي مع الإصدار 12.0 من Unicode.

الرموز التعبيرية الجديدة تتضمن إيماءات جديدة لليد، وأشخاص في كراسي المقعدين، وكرسي متحرك كهربائي ويدوي، وشخص راكع، وأزواج من أعراق مختلفة، وشخص أعمى مع عصا المشي. وجدير بالذكر أن هناك المزيد من الرموز التعبيرية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقات مثل الذراع الإصطناعية والأشخاص الصم.

هناك بعض الحيوانات الجديدة أيضا بما في ذلك طائر الفلامنغو، وكلاب الخدمة، والظربان، والكسلان والقندس المائي. المواد الغذائية الجديدة تشمل الثوم، وعلبة العصير، والمحار. هناك أيضا عناصر جديدة مثل حذاء الباليه، وقناع الغوص، وملابس السباحة، والملابس الداخلية.

تم إنشاء الرموز التعبيرية الموضحة في الفيديو أعلاه بنمط آبل اللامع والذي يمنحنا فكرة عما يمكن أن نتوقعه عندما يتم تحديث الهواتف الذكية لدعم الرموز التعبيرية الجديدة. تقول Emojipedia أنه يمكننا توقع ظهور رموز تعبيرية جديدة في النصف الثاني من هذا العام. عموما، توجه إلى رابط المصدر أدناه حتى تتمكن من رؤية الرموز التعبيرية الجديدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر.

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