الهاتف Xiaomi Mi8 Lite سيحصل بدوره على ميزة Night Scene

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر نوفمبر من العام الماضي، علمنا بأن ميزة Night Scene في الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 ستصل إلى الهاتفين Xiaomi Mi8 و Xiaomi Mi Mix 2S. وبعد ذلك، تأكد أن هذه الميزة ستشق طريقها كذلك إلى الهاتف Redmi Note 7. والآن، أكد نائب الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Xiaomi، السيد Chuan Wang أن هناك هاتفًا إضافيًا سيحصل على ميزة Night Scene، وهذا الهاتف هو Xiaomi Mi8 Lite.

وقال السيد Chuan Wang أن المهندسين في شركة Xiaomi يعملون لساعات إضافية من أجل نقل خوارزمية Night Scene إلى الهاتف Xiaomi Mi8 Lite، بل ونشر صورة من الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 الخاص به لتذكير الناس بالنتائج التي سيحصل عليها ملاك الهاتف Xiaomi Mi8 Lite في المستقبل القريب. وقد أثبت الهاتف Redmi Note 7 أنه حتى الهواتف الذكية المتوسطة والتي تضم المعالجات المصنعة بتقنية 14 نانومتر بإمكانها إنشاء صور رائعة في البيئات المظلمة، لذا فقد حان الوقت لرؤية المزيد من هواتف Xiaomi وهي تحصل على هذه الميزة.

يحتفل الناس في الصين حاليًا بالسنة القمرية الجديدة، وقد أعادت الشركة المصنعة إطلاق الهاتف Xiaomi Mi8 SE بسعر منخفض بحيث أصبحت الآن تطلب ما يعادل 222$ فقط مقابل النسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية، في حين تطلب ما يعادل 195$ مقابل النسخة المزودة بـ 4GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية.

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