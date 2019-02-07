تكنولوجيا: زي النهاردة| المشي الحر في الفضاء لأول مرة والكشف عن السيارة الهولندية DAF 600

في مثل هذا اليوم، 7 فبراير 1984، قام رائدا الفضاء الأمريكيان بروس ماكاندليس وروبرت ستيورات بأول مشي حر في الفضاء، دون قيد يصلهما بالمركبة الفضائية، وباستخدام وحدة المناورة المأهولة MMU، وأصبح ماكاندليس أول بشري يدور حول الأرض، ويبتعد إلى مسافة 100 متر تقريبا من المركبة الفضائية.

وفي 7 فبراير 1958، تم الكشف عن السيارة الهولندية DAF 600، خلال معرض أمستردام للسيارات، والتي تميزت عن باقي السيارات أنها واحدة من أولى السيارات التي تقدم ناقل حركة أوتوماتيكي بسعر في متناول الجميع.

وفي 7 فبراير 2003، خاض بطل العالم في الشطرنج، الروسي جاري كاسباروف، مباراة مع الكمبيوتر “ديب جونيور”، انتهت بالتعادل بينهما.

وديب جونيور، أو جونيو Junior، هو برنامج حاسوبي للعب الشطرنج، طوره مبرمجان إسرائيليان، هما أمير بان وشاي بوشينسكي، استطاع الفوز على اللاعب الأذربيجاني تيمور رادجابوف في 2006، وهزيمة الأنظمة المنافسة له في بطولة العالم في الشطرنج بين الحواسيب World Computer Chess Championship في أعوام 2002 و2004 و2006 و2009 و2011 و2013.

وخسر كاسباروف مباراة للشطرنج مع حاسوب “ديب بلو” (الأزرق العميق)، في عام 1997، وهو حاسوب من تطوير IBM، استطاع أن يفوز في كل مباراة شطرنج شارك فيها، بما فيها هزيمة بطل العالم كاسباروف، وهو الحدث الذي أثار صدى كبير وقتها.