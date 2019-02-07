- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
في مثل هذا اليوم، 7 فبراير 1984، قام رائدا الفضاء الأمريكيان بروس ماكاندليس وروبرت ستيورات بأول مشي حر في الفضاء، دون قيد يصلهما بالمركبة الفضائية، وباستخدام وحدة المناورة المأهولة MMU، وأصبح ماكاندليس أول بشري يدور حول الأرض، ويبتعد إلى مسافة 100 متر تقريبا من المركبة الفضائية.
وفي 7 فبراير 1958، تم الكشف عن السيارة الهولندية DAF 600، خلال معرض أمستردام للسيارات، والتي تميزت عن باقي السيارات أنها واحدة من أولى السيارات التي تقدم ناقل حركة أوتوماتيكي بسعر في متناول الجميع.
وفي 7 فبراير 2003، خاض بطل العالم في الشطرنج، الروسي جاري كاسباروف، مباراة مع الكمبيوتر “ديب جونيور”، انتهت بالتعادل بينهما.
وديب جونيور، أو جونيو Junior، هو برنامج حاسوبي للعب الشطرنج، طوره مبرمجان إسرائيليان، هما أمير بان وشاي بوشينسكي، استطاع الفوز على اللاعب الأذربيجاني تيمور رادجابوف في 2006، وهزيمة الأنظمة المنافسة له في بطولة العالم في الشطرنج بين الحواسيب World Computer Chess Championship في أعوام 2002 و2004 و2006 و2009 و2011 و2013.
وخسر كاسباروف مباراة للشطرنج مع حاسوب “ديب بلو” (الأزرق العميق)، في عام 1997، وهو حاسوب من تطوير IBM، استطاع أن يفوز في كل مباراة شطرنج شارك فيها، بما فيها هزيمة بطل العالم كاسباروف، وهو الحدث الذي أثار صدى كبير وقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: زي النهاردة| المشي الحر في الفضاء لأول مرة والكشف عن السيارة الهولندية DAF 600 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مشبك وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.