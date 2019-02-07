OnePlus تدعو وسائل الإعلام لحضور مؤتمرها الصحفي في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - سنشهد في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر بمدينة برشلونة الإسبانية العديد من الإعلانات البارزة من مختلف الشركات، بما في ذلك Xiaomi و Huawei و LG و Sony. وجميع هذه الشركات ستقوم بالكشف عن أجهزة جديدة في هذا الحدث، ولكن يبدو أن شركة OnePlus تريد بدورها الإنضمام إلى الحفل. في الواقع، لقد بدأت الشركة الصينية اليوم بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث حصري يدعى ” Reimagine “، ولكن ليست هناك أي معلومات حول ما إذا كانت الشركة ستقوم بالكشف عن هاتف جديد في هذا الحدث أم لا.

الدعوة بحسب المصدر، تقول ” إنضم إلى OnePlus في Ultramarinos حيث المشروبات ومذاق المستقبل سيتمحور علينا “. هذا يعني بوضوح أن الشركة لديها حفلة لممثلي وسائل الإعلام، والشركاء، والضيوف الحصريين، ولكن فرص رؤية هاتف جديد تبدو ضئيلة. ومع ذلك، هناك إحتمال أن نرى معاينة أو تشويق لما تود شركة OnePus الكشف عنه مستقبلاً في هذا الحدث.

أعلنت شركة OnePlus في البداية أنها ستكون أول من يقوم بإطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ولكنها سرعان ما تراجعت عن تلك المعلومات ووضحت أنها ستكون ” من بين الأوائل “. نتوقع وصول الهاتف OnePlus 7 في وقت لاحق من هذا العام، ولكن نظرًا لأن الهاتف المتوافق مع شبكات 5G سيكون هاتفًا مختلفًا وباهظًا، فقد نحصل على هذا أولاً.

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