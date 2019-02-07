سامسونج تسجل براءة إختراع للقلم الإلكتروني S Pen مع كاميرا مدمجة

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت معلومات جديدة من سامسونج، وهذه المرة ليست لها علاقة بسلسلة هواتف Galaxy S10 Series القادمة. في الواقع، لقد تم اليوم رصد شركة سامسونج تحصل على براءة إختراع سجلتها في الأصل في شهر فبراير من العام 2017 لدى مكتب براءات الإختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية تصف القلم الإلكتروني S Pen مع كاميرا.

براءة الإختراع تحمل عنوان قلم إلكتروني يحتوي على تقريب بصري مع نظام بصري في الجزء العلوي من القلم. يعرض الرسم البياني أربع عدسات محاذية أمام مستشعر الصور، كما سيكون هناك ” وحدة إتصالات ” لنقل بيانات الصورة مرة أخرى إلى الجهاز المضيف. وإستنادا إلى الرسومات التخطيطية، فهناك أيضًا ” مفتاح تحكم ” يمكنه التحكم في ميزة التكبير في الكاميرا المذكورة.

الرسم التخطيطي FIG. 3 يظهر لنا المكونات الأربعة الرئيسية في القلم الإلكتروني S Pen المجسدة في براءة الإختراع : النظام البصري، ومستشعر الكاميرا، ومفتاح تحكم، وجهاز التحكم.

ضع في إعتبارك أن هذا لا يعني بأن الجيل المقبل من الهاتف Galaxy Note سيضم بالضرورة الكاميرا في القلم الإلكتروني S Pen المرافق له. بينما الرسومات المدرجة في براءة الإختراع توضح أن شركة سامسونج تعتزم وضع هذا القلم الإلكتروني في هواتف Galaxy Note في المستقبل، فقد تم الإشارة كذلك إلى أنه من الممكن أن تقوم شركة سامسونج بوضع فتحات لتخزين القلم الإلكتروني S Pen في الحواسيب المحمولة أو شاشات الحواسيب.

هل يعني ذلك أننا سنرى Galaxy Note 10 مع كاميرا في القلم الإلكتروني S Pen؟ لا يمكننا استبعاد ذلك ولكننا أيضًا غير متأكدين من ذلك. الشركات في كثير من الأحيان تسجل براءات الإختراع لمثل هذه الميزات ولكنها قد لا تتخطى أبدًا مرحلة التطوير.

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