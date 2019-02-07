مايكروسوفت تحث العملاء على عدم شراء Office 2019

أطلقت شركة مايكروسوفت حملة إعلانية تسويقية جديدة لمجموعة برامج أوفيس Office، تقارن من خلالها بين Office 2019 و Office 365، والهدف من هذه الحملة إثبات أن Office 2019 لا يستحق الشراء، وأنه يجب عليك أنت وشركتك استخدام Office 365 بدلاً من ذلك.

وتقوم مجموعة من التوائم المتطابقة في سلسلة من ثلاثة مقاطع فيديو بتعداد الاختلافات بين Office 2019 و Office 365 فيما يتعلق ببرنامج Excel و PowerPoint و Word، إلى جانب استعراض كيفية إكمال نفس المهام في كلا الإصدارين.

وكانت الشركة قد أعلنت عن Office 2019 في شهر سبتمبر/أيلول 2017، وقالت حينها مايكروسوفت إن مجموعة الإنتاجية مخصصة للعملاء غير المستعدين بعد للانتقال إلى السحابة.

ووعدت عملاقة البرمجيات عندما أطلقت Office 2019 في شهر سبتمبر/أيلول 2018 بأن هذه المجموعة الإنتاجية لن تكون الأخيرة، مؤكدة على التزامها بإصدارات مستقبلية.

ومع ذلك، فإن مايكروسوفت تفضل الانضمام إلى صفوف المشتركين في Office 365 البالغ عددهم 33.3 مليون مشترك، وبالرغم من أن Office 2019 متوفر للشراء، لكن Office 365 هو بالفعل ما تريد الشركة أن تشتريه.

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقارن فيها مايكروسوفت الإصدار العادي من Office مع الإصدار السحابي، لكنها تأمل هذا العام في نقل الشركات إلى السحابة مع توفيرها ميزات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح جاريد سباتارو Jared Spataro، نائب رئيس الشركة لمنتج Office 365، أن Office 365 يتضمن تطبيقات Office الكاملة، بما في ذلك أحدث إصدارات من Word و Excel و PowerPoint و Outlook، لكن هذه التطبيقات تستمر في التحسن بمرور الوقت، مع توفير إمكانيات جديدة كل شهر.

وأضاف أن Office 365 متصل بالسحابة، حتى يتمكن العملاء من الوصول إلى المحتوى من أي جهاز، ومشاركته مع أي شخص في الوقت الفعلي، بغض النظر عما إذا كان قد قام بشراء نسخة من Office أم لا، واستخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مؤثر بجهد أقل.

بينما يقدم Office 2019 تطبيقات Office الكاملة، إلا أنها مجمدة في الوقت، ولا يتم تحديثها مطلقًا بميزات جديدة، وليست متصلة بالسحابة، ولا يدعم Office 2019 التأليف المشترك في الوقت الفعلي عبر التطبيقات، ولا يمتلك إمكانات الذكاء الاصطناعي التي تأتي مع Office 365.

وبالرغم من أن هذه الإعلانات قد تكون غريبة، إلا أنها تقدم مثالًا جيدًا على الفجوة المتنامية بين الاتجاه الحديث للبرامج كخدمة، مع تطبيقات مثل Adobe Creative Cloud و Office، ونظام الدفع الأكثر تقليدية الذي اعتاد العملاء استخدامه.