Sony تحصل على العلامة التجارية ” CinemaWide ” من أجل الشاشة السينمائية للهاتف Xperia XZ4

فاطمة أيت طالب - دبي - إستطاع موقع LetsGoDigital رصد شركة Sony تتقدم بطلب للحصول على علامة تجارية جديدة لدى مكتب الملكية الفكرية في الإتحاد الأوروبي. في الواقع، لقد تم رصد شركة Sony تحاول الحصول على العلامة التجارية ” CinemaWide ” والتي تم وضعها في الفئة ” 9 Class “، وهي الفئة التي تغطي بشكل عام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والشاشات وتطبيقات الهواتف وغيرها. وعلى الرغم من أن هذه الفئة عامة، فلدينا فكرة جيدة عما يمكن أن تكون عليه هذه العلامة التجارية.

تقدمت شركة Sony بطلب الحصول على هذه العلامة التجارية في اليوم 4 فبراير، لذاك من المرجح أن تقوم شركة Sony بتسويق شاشتها الطويلة التي تبلغ أبعادها 21:9 والمصممة للهواتف الذكية بإسم ” CinemaWide “. وذكرت شائعات سابقة أن الهاتف Xperia XZ4 القادم من الشركة سيضم شاشة طويلة بحجم 6.5 إنش وبدقة 1440×3360 بكسل تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9.

وكما تعلمون على الأرجح، فمن المرجح أن يتم الإعلان عن الهاتف Xperia XZ4 في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد بأن هذا الهاتف سيضم شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 3360×1440 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4400mAh. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا في الأونة الأخيرة كذلك بأن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بحيث ستضم الكاميرا الأولى مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.6، في حين ستضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 52 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.6، والكاميرا الثالثة مستشعر من نوع ToF بدقة 0.3 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.4. وبالنسبة للمستشعر الذي تبلغ دقته 52 ميغابكسل، فمن المفترض أن يستخدم من 1 إلى 4 بكسلات من أجل إنشاء صور بدقة 13 ميغابكسل مع العلم بأن هذه هي الآلية التي تستخدمها معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الوقت الراهن، وخصوصًا الشركات الصينية.

وبصرف النظر عن الهاتف Xperia XZ4، فمن المرجح أن تقوم شركة Sony كذلك في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر المقبل بالكشف عن الهاتف Xperia XZ4 Compact، فضلا عن مجموعة من الهواتف الذكية المتوسطة الأخرى. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على كافة التفاصيل حول المنتجات الجديدة من شركة Sony.

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