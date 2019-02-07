تحذير وطوارئ.. 16 معلومة عن موجة الطقس السيئ الحالية

مصراوي - كتب- محمد نصار:

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية، موجة أمطار وتقلبات جوية جديدة، عقب الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد بداية الأسبوع الجاري على مختلف الأنحاء.

قال إبراهيم عطا، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار التي شهدتها القاهرة وعدة محافظات منذ مساء الثلاثاء، مستمرة لمدة 48 ساعة قادمة.

وينشر "مصراوي" في نقاط كل ما يتعلق بحالة الطقس وموجة التقلبات التي تشهدها محافظات مصر خلال الأيام الحالية.

- بدأت الموجة منذ مساء الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى 3 أيام...