شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تستخدم ميزة حذف الرسائل بعد إرسالها على ماسنجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع فيس بوك أمس الأول عن إطلاق ميزة استعادة الرسائل بعد إرسالها unsend على ماسنجر رسميا لكافة الستخدمين، وستبدأ الميزة الجديدة فى الوصول إلى كافة مستخدمى تطبيق الدردشة تدريجيا خلال الأيام المقبلة.

وستعطى الميزة الجديدة للمستخدم القدرة على حذف الرسائل بعد إرسالها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، لذا عرض موقع Timesofindia الهندى طريقة استخدام الميزة الجديدة، والتى تشبه إلى حد كبير طريقة حذف الرسائل المرسلة على واتس آب، ويمكن التعرف عليها كما يلى:

- اذهب إلى الدردشة التى ترغب فى حذف الرسائل منها.

- اضغط على الرسالة المراد حذفها مطولا.

- سيظهر أمامك خيار لحذف الرسائل للجميع أو حذف الرسائل.

- اضغط على حذف الرسائل للجميع.

- ستختفى الرسالة وستظهر بدلا منها جملة تم حذف الرسالة Message Deleted.