شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكافآت مالية لموظفى فيس بوك نظير اكتشاف الأخبار المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فيس بوك تقديم حوافز ومكافآت لموظفيه البالغ عددهم 36 ألف على كيفية إسهامهم فى القضايا الاجتماعية، وطريقة مساعدة الشركة على معالجة قضايا مثل نشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وأوضح مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة خلال اجتماع يوم الثلاثاء للاحتفال بـ15 عام على انطلاق الشبكة الاجتماعية، أن الشركة ستتخطى المعايير العادية مثل مثل نمو المستخدمين وجودة المنتجات لاتخاذ قرار بشأن مكافآت الموظفين، وستهتم بكيفية التزام الموظفين بأولويات الشركة المحدثة لعام 2019.

وقال زوكربيرج: "في السابق استندت صيغة المكافأة للموظفين في فيس بوك على ستة عوامل، بما في ذلك نمو المستخدمين، وزيادة المشاركة من قبل المستخدمين، والتحسينات في جودة المنتج، والآن تقوم الشركة بضبط نظام المكافآت الخاص بها ليشمل الاهتمام بأهداف الشركة المحدثة بشكل أفضل".

وتشمل تلك الأهداف المحدثة إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية التي يواجهها فيس بوك، وتطوير الخدمات التي تعمل على تحسين حياة الناس، ودعم الأعمال التجارية، والشفافية حول الدور الذي يلعبه فيس بوك في العالم.