كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الساعات السويسرية الأوتوماتيكية “Sentinel SuperLuminova” مضادة للماء حتى 200 متر

متابعة-سنيار: ابتكرت Pharos Watches مجموعة جديدة من الساعات السويسرية الأوتوماتيكية”Sentinel”، وهي مقاومة للماء لعمق 200 متر، كما أنها مجهزة أيضًا بلمعان متوفر إما باللون الأخضر أو ​​الأزرق.

وتتكون مجموعة Sentinel من نموذجين: lum Sentinel و sunburst Sentinel B، ومن خلال كلا من النموذجين، تهدف الشركة إلى إنشاء ساعة فريدة من نوعها مع العديد من الجوانب المميزة.

يتجلى تفرد الساعتين في التاج (الذي يضيء)، وانحناء العروة، والعلبة الفولاذية المجهزة بمجموعة متنوعة من الأخاديد المصقولة والشقوق الناعمة.

السمة المميزة لمجموعة Sentinel هي استخدام Swiss SuperLuminova في قرص الساعة وتاج كل ساعة.

ساعات “Sentinel SuperLuminova” متاحة للدعم عبر Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 499 دولارًا.