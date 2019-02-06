شاومي تطرح هاتف Mi Mix 3 في الإمارات

طرحت شركة شاومي هاتفها الذكي Mi Mix 3 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحدث هاتف في سلسلة هواتف Mi Mix الذكية الحائزة على جوائز عدة، بحيث يدمج هذا الهاتف المبتكر أحدث التقنيات بأجمل الخطوط الفنية، متميزاً بخلفية جميلة من السيراميك وشاشة قياسها 6.39 إنش ذات مساحة عرض تغطي كامل الجهاز، ويعود الفضل في إبداعها إلى تصميم انزلاقي مغناطيسي مبتكر للجهاز.

ويأتي هاتف Mi Mix 3 مزوداً بكاميرا متقدمة استطاعت تحقيق 108 نقاط في تصنيف الموقع DxOMark المختص بتقييم الكاميرات، كما يأتي مكسواً بنوع مختلف من زجاج الياقوت الأزرق، ومزوداً بشاحن لاسلكي بقوة 10 واط.

ويتاح الهاتف الجديد في دولة الإمارات بلون الياقوت الأزرق والعقيق الأسود، ويشتمل على 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من السعة التخزينية، ويبلغ سعره 2199 درهماً.

تصميم انزلاقي مغناطيسي وشاشة بمساحة عرض كاملة

يأتي الهاتف الجديد Mi Mix 3 بتصميم انزلاقي حاصل على براءة اختراع يشتمل على مغناطيسات نيوديميوم جرت معايرتها بعناية تامة، ويتم تفعيل الآلية المغنطيسية فوراً بمجرد تحريك شاشة الهاتف لأسفل ليفتح في لمح البصر وبالقوة المناسبة تماماً.

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وقد كرست شركة شاومي موارد كبيرة لعملية الإنتاج كي تضمن أن يبلغ متوسط العمر التشغيلي المتوقع لهذه الآلية 300 ألف دورة في الاختبارات المعملية.

ويتيح التصميم الانزلاقي في الهاتف مساحة للكاميرات الأمامية والهوائي، وأقصى مساحة عرض للشاشة الكاملة البالغة مساحتها 6.39 إنش.

وتأتي الشاشة، وهي من إنتاج سامسونج، بتقنية AMOLED بالوضوح العالي الكامل FHD وبكثافة نقطية قدرها 2340×1080 بيكسل ونسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 19.5:9.

وتم تقليص حواف الشاشة مقارنة بالطرز السابقة من أجل رفع نسبة مساحة الشاشة إلى مساحة جسم الهاتف إلى أعلى قدر ممكن.

ويمكن للمستخدم تخصيص الميزة الانزلاقية في الهاتف لإنجاز وظيفة معينة حسب الرغبة، إذ يمكن فتح الهاتف بتحريك الشاشة لأسفل للرد على المكالمات، أو تشغيل وظائف أخرى مختلفة.

كما يستطيع المستخدم تخصيص هذه الميزة لوظائف معيّنة عند ممارسة الألعاب، مثل أخذ لقطة للشاشة أو تسجيل محتوى الشاشة أو إخفاء الإشعارات أثناء اللعب.

تصوير عالمي المستوى

يتسم هاتف Mi Mix 3 بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل + 12 ميجابكسل تستخدم المستشعرات نفسها المستخدمة في الهاتف Mi 8، وقدمت شاومي في الهاتف الجديد نمط التصوير الليلي اليدوي الثابت لتحسين أداء التصوير في ظروف الإنارة الخافتة، جامعة فيه العديد من المزايا البرمجية.

ويعد Mi Mix 3 أفضل هاتف ذكي من شاومي للتصوير في الإنارة الخافتة، بجانب تمتعه بميزة الثبات البصري رباعي المحاور للصورة 4-axis OIS في الكاميرا الخلفية.

كما تتسم الكاميرا الخلفية المزدوجة بتسجيل فيديو بوضوح 4K وميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية.

وتأتي وحدة التصوير الأمامية بدقة 24 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل وتستخدم مستشعر IMX576 رئيسي من سوني يمكنه التقاط تفاصيل أكثر من ذي قبل.

ويستخدم المستشعر في ظروف الإنارة الخافتة تقنية سوبر بيكسل Super Pixel لدمج المعلومات المكونة من أربع بيكسلات في وحدة بيكسل واحدة كبيرة قياسها 1.8 مايكرومتر، ما يحسن الوضوح بدرجة كبيرة.

أما المستشعر الثانوي 2M فيلتقط معلومات العمق في الصورة لتسهيل التحكّم في التأثير الجمالي للضبابية خارج البؤرة، المعروف باسم “بوكيه”، وذلك عبر سمات الذكاء الاصطناعي.

واستطاع الهاتف Mi Mix 3، بفضل هذه التحسينات، تحقيق 108 نقاط في تصنيف الموقع DxOMark المختص بتقييم الكاميرات، ما يضعه بين أفضل الهواتف الذكية للتصوير في العالم.

خلفية من السيراميك وزر للذكاء الاصطناعي

تواصل شاومي اتباع تقليدها المتمثل باستخدام مواد فريدة في إنتاج هواتف السلسة Mi Mix ذات التصاميم الجمالية اللافتة، فجاء الهاتف Mi Mix 3 طرازاً مشتملاً على زجاج الياقوت الأزرق Sapphire Blue المستوحى من الحرف الخزفية الصينية المعروفة، التي تشتهر بجمالها وحرفيتها الرفيعة وإنتاجها في عمليات معقدة مع تحكم دقيق بدرجة الحرارة.

وأضافت شاومي للمرة الأولى زراً للذكاء الاصطناعي بالجانب الأيسر من الهاتف وظيفته تشغيل مساعد جوجل Google Assistant بتثبيت الضغط على الزر، الذي يستطيع المستخدم كذلك تخصيصه لوظائف أخرى يمكن تفعيلها بضغطة واحدة أو مزدوجة.

ويدعم Mi Mix 3 الشحن اللاسلكي القياسي بتقنية Qi ويأتي مزوداً بشاحن لاسلكي بقوة 10 واط.

ومن المقرر أن يكون الهاتف الذكي الجديد متاحاً عبر جميع قنوات شاومي في دولة الإمارات، بما فيها متاجر Mi في مراكز التسوق برجمان وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشارقة.