تكنولوجيا: عندك أيفون؟.. واتساب يميزك عن باقي المستخدمين بخاصية Touch ID

يسمح تطبيق “واتساب” WhatsApp لمستخدمي هواتف أيفون iPhone خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID، لتسهل عليهم فتح التطبيق على هواتفهم الأيفون، بعد تنزيل النسخ الحديثه من واتساب، ويفضل أن يكون للإصدار 2.19.20 من تطبيق واتساب iOS .

وتتوفر خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID فقط في أجهزة iPhone X وiPhone XS وiPhone XS Max وiPhone XR.

فإذا كنت تملك هاتف أيفون، فيمكنك تفعيل الخاصية الجديدة من خلال الوصول إلي الإعدادات، مرورا بالحساب والخصوصية، وتمكين قفل الشاشة، وعند التمكين سيطلب واتساب منك اختيار بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه في كل مرة يدخل فيها إلى التطبيق.

وأعلنت “واتساب” عزمها إطلاق خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID في هواتف أندرويد Android قريبا، حتى يستفيد منها كل مستخدمي التطبيق.