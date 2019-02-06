تكنولوجيا: منصة اختبار الأداء Geekbench تكشف عن معالج Snapdragon 675 بهاتف Vivo V15 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة كوالكوم مؤخرًا معالج Snapdragon 675 كتحديث لـ Snapdragon 670 إذ أضافت إليه نوى أسرع، ولكننا حتى الآن لم نتمكن من رؤية أي هاتف ذكي يدعم هذا المعالج.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هاتف Vivo V15 Pro قد يكون أول هاتف يدعم هذا المعالج، حيث ظهر الهاتف على منصة اختبار الأداء Geekbench مع معالج Snapdragon 675، وتم الكشف عن نتائج مثيرة مع اختبار النواة الواحدة واختبار النواة المتعددة.

وكانت نتائج Geekbench مثيرة للإعجاب للغاية، إذ كانت أعلى بكثير من أي مجموعة شرائح بتقنية تصنيع 12 نانومتر، بما في ذلك Snapdragon 670 و Snapdragon 710. ومع ذلك، فإنها أبعد ما يكون عن نتائج معالج Snapdragon 845 بتقنية تصنيع 10 نانومتر.

ونظرًا لأنه تم تصنيع المعالج الجديد بتقنية تصنيع 11 نانومتر، فهذا من شأنه أن يُحسن الأداء بشكل مذهل، ولكن لا يمكننا معرفة مدي تحسين الأداء إلا أن يصل هاتف Vivo V15 Pro في 20 فبراير.

ووفقًا لبعض المعلومات المسربة من الأسبوع الماضي، فإن الهاتف سيشمل شاشة من نوع AMOLED مع مستشعر لبصمة الأصبع تحت الشاشة، وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، هذا وبالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل إلى جانب كاميرتين إضافيين ولكن لم يتم الكشف عنهما بعد.

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