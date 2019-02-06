صور تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Galaxy A90 ذو الكاميرا الأمامية المنبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - يقال بأن Galaxy A90 سيكون أول هاتف ذكي من شركة سامسونج سيضم كاميرا أمامية منبثقة، والآن نحن هنا مع صورة تستعرض لنا كيف سيبدو هذا الهاتف. هناك نسخة تضم الكاميرا الأمامية المنبثقة في الوسط، ونسخة أخرى تضم الكاميرا الأمامية المنبثقة في الجانب.

ونظرًا لأن كلا الصورتين تعرضان الكاميرا الخلفية الثلاثية بوضعية عمودية في المنتصف، فنحن نعتقد بأنه من المرجح أن تكون الكاميرا الأمامية المنبثقة في الجانب. المحرك المسؤول عن إنبثاق الكاميرا يأخذ بعض المساحة، وهذا بالفعل ما تقوم به أيضًا الكاميرا الخلفية الثلاثية.





ومن دون الكاميرا الأمامية، سيكون بإمكان الشاشة التمدد إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي فهي ستكون قادرة على تغطية 92 في المئة من واجهة الهاتف. ويمكنك أن ترى الإطار النحيف للغاية للشاشة، بإستثناء الإطار السلفي الذي يبدو سميكًا بعض الشيء. على أي حال، مع كل ما يجري في الخلف، سيتم نقل قارئ بصمات الأصابع إلى الشاشة كما هو موضح في الصور.

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