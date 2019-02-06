انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيسبوك" يطلق ميزة جديدة ومهمة لمستخدمي "ماسنجر" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 08:24 مساءً - فعّل عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك ميزة مهمة على موقع التواصل التابع له "ماسنجر"، اليوم الثلاثاء، وهذه الميزة المهمة كان الجميع يتمنون وجودها في التطبيق؛ وهي مسح الرسائل من المحادثة (لديك أو لدى الجميع).

لذلك في حالة إرسال رسالة خاطئة إلى الشخص الخطأ، أو إجراء خطأ مطبعي فادح، فستتمكن من إزالتها في الحال.

ويتم حذف الرسالة عند النقر على الرسالة التي تريد حذفها خلال 10 دقائق من إرسالها، وسيظهر خياران "إزالة للجميع" أو "إزالة نيابة عنك"، ويؤدي تحديد "إزالة للجميع" إلى استبدال رسالتك بنص تم إزالته بواسطتك.

وقال موقع "ذا فيرج"، إنّ هذه الميزة قد جاءت على إثر مطالبات بعد حصول تسريبات تفيد أنها كانت مفعلة عند الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ وبعض المديرين التنفيذيين في الشركة فقط.

وتم اكتشاف توفر هذه الميزة عند أشخاص محدودين في أبريل الماضي، بعد أن أشارت مصادر متعددة إلى أن الرسائل التي تلقوها من الرئيس التنفيذي قد اختفت بشكل غامض.

وعندما سئل فيسبوك عن ذلك: "قال إنها تدابير أمنية للرئيس التنفيذي تعمل على حذف الرسائل تلقائياً بعد مرور وقتٍ معين، بسبب الاختراقات السابقة للبريد الإلكتروني".

وبعد أن اكتشف الناس أن زوكربيرغ وغيره يمكنهم حذف الرسائل، لكن المستخدم العادي لا يستطع ذلك، اتصلوا بالفيسبوك مشتكين من تقديمه معاملة تفضيلية لبعض المستخدمين.

وفي نفس اليوم، أعلن فيسبوك أنه سيبني ميزة "غير مرحب بها" لجميع المستخدمين في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ويحد من قدرة زوكربيرغ على استخدامها حتى يحصل الجميع على نفس السلطة.

واليوم بعد 9 أشهر من رد الفيسبوك جاء الإعلان عن أن الميزة الجديدة ستكون متاحة اليوم على أحدث إصدار من "ماسنجر"، ولكلا النظامين "أندرويد" و "آي أو إس"، مع إضافة بعض التحسينات عليها.