شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد الأقطاب المغناطيسية للأرض يتحرك باتجاه روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انجرف القطب الشمالى المغناطيسى للأرض بشكل واضح وسرعة كبيرة فى اتجاه روسيا خلال الفترة الأخيرة ، وفقاً لما اعلنه مجموعة من العلماء.

ووفقاً لصحيفة " THE GUARDIAN" البريطانية فإن القطب المغناطيسى الشمالى يتحرك بمسافة 55 كيلو متر فى السنة، وقد تعدى فى عام 2017 خط التاريخ الدولى، وهو خط وهمى على سطح الكرة الأرضية منه يبدأ اليوم، وإليه ينتهى، ويمر على خط طول 180° عن مدينة جرينتش البريطانية.

وأوضحت الدراسة التى أجراها العلماء أن الشمال المغناطيسى يتحرك من القطب الشمالى فى كندا متجها إلى سيبيريا الروسية.

ويشار إلى ان الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى فى أمريكا وبريطانيا، تعمل دوما على تحديث موقع القطب المغناطيسى الشمالى كل 5 سنوات، لكن هذا التحديث جاء مبكرا بسبب سرعة تحرك القطب الشمالى.

وأرجع العلماء السبب لتلك الظاهرة إلى الاضطراب فى القلب الخارجى السائل للأرض، حيث أن هناك محيطا سائلا ساخنا من الحديد والنيكل فى قلب الكوكب، يولد حركته مجال كهربائى.

ويذكر أن المجال المغناطيسى للأرض يزداد بشكل يدفع العلماء إلى القول إنه سينقلب فى النهاية، بطريقة يصبح فيها القطب الجنوبى المغناطيسى شمالى والعكس .