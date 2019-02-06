تكنولوجيا: فيديو ترويجي يستعرض تصميم هاتف vivo V15 Pro بكاميرة منبثقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مقطع فيديو ترويجي جديد عن تصميم هاتف vivo V15 Pro المنتظر الإعلان الرسمي عنه في 20 من فبراير، والذي يضم تصميم كاميرة منبثقة بمستشعر 32 ميجا بيكسل.

تقدم Vivo هاتف vivo V15 Pro قريباً بتصميم الكاميرة المنبثقة وهو أحد التصاميم المميزة لإصدارات هذا العام من الهواتف الذكية، كما تقدم الشركة هذا التصميم مع مستشعر 32 ميجا بيكسل للمرة الأولى.

وقد رصد هاتف vivo V15 Pro في مقطع فيديو ترويجي مؤخراً يؤكد على أنه أول الإصدارات المميز بمستشعر لكاميرة السيلفي 32 ميجا بيكسل في تصميم الكاميرة المنبثقة، كما أكد على موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف في 20 من فبراير.

وتشير التوقعات إلى أن vivo تقدم الكاميرة المنبثقة مع مستشعر سامسونج Isocell GD1، بحجم بيكسل 0.8 μm، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف أيضاً بميزة دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة، لدعم إنتاج صور 8 ميجا بيكسل بأعلى كفاءة وبتجربة سلسة وسريعة.

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