تحديث جديد لتطبيق Viber يجلب مع تصميم جديد وتحسينات على مستوى الآداء

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Viber اليوم بإطلاق الإصدار 10 من تطبيقها الرسمي على منصتي الأندرويد و iOS. ويأتي هذا التحديث الجديد مع العديد من التغييرات الكبيرة، وعلى وجه الخصوص في واجهة المستخدم.

يضم الإصدار الجديد واجهة مستخدم بيضاء بالكامل تمثل الموضة الأحدث في قطاع التطبيقات، ولكن مع لمسات أرجوانية مألوفة من Viber في جميع أنحاء الواجهة. توجد الآن قائمة دردشة موحدة تحتوي على جميع محادثاتك، بما في ذلك المحادثات الخاصة والمحادثات الجماعية والمجتمعات. لم يعد يتوجب عليك الذهاب إلى شاشة مختلفة. وبالتالي، هذا يعني أن تطبيق Viber أصبح مشابهًا لتطبيقات الدردشة الأخرى مثل WhatsApp و Telegram.

تطبيق Viber أصبح أيضًا مشابهًا لتطبيقات المكالمات بحيث أصبح الآن يسرد جميع مكالماتك في مكان واحد. يمكنك أيضًا رؤية رصيد Viber Out والإشتراك في أعلى الشاشة.

وعلاوة ذلك، فقد قامت Viber في الإصدار الجديد بتقديم طريقة تتيح للأشخاص الدردشة مع الآخرين دون الكشف عن أرقامهم. داخل المجتمات، يمكنك الآن إرسال رسائل إلى أشخاص آخرين دون الكشف عن رقم هاتف بعضهم البعض بإستخدام ميزة محادثات الأرقام المخفية الجديدة.

وعدتنا Viber كذلك اليوم بقدوم ميزة المحادثات الجماعية في المستقبل. وبالتالي، هذا يعني أنه سيكون بإمكانك في المستقبل القريب إجراء محادثات صوتية جماعية تضم ما يصل إلى خمسة أشخاص. عموما، الإصدار الجديد من تطبيق Viber متوفر الآن للتحميل على متاجر التطبيقات المعنية.