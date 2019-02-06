تكنولوجيا: أفضل أجهزة الحاسب المحمول المرشحة للطلاب في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنوع أجهزة الحاسب المحمول في الأسواق بين الأجهزة ذات الآداء المتوسط لدعمك في المهام التقليدية أو ذات الآداء العالي لدعم اللاعبين أو المحترفين أيضاً وفي السطور القادمة نستعرض الأجهزة التي تدعم طلاب الجامعات بأفضل آداء ولفترة أطول.

في عام 2019 تسعى الكثير من الشركات لتخصيص بعض الأجهزة التي تتوافق بشكل خاص مع الطلاب والمؤسسات التعليمية، والتي تتفاوت بين مستوى تسعير منخفض وآداء أقل، وبين مستوى تسعير مرتفع وقدرة على دعمك لفترة أطول.

جهاز MacBook Air من ابل للعام 2017

تعد أجهزة ابل أحد الإختيارات المرشحة دائماً في الأجهزة المحمولة المميزة، و Apple MacBook Air 2017 هو أحد الإختيارات التي تدعم طلاب الجامعات بشكل جيد، مع مستوى سعر 900 دولار تقريباً، وتصميم يضم لوحة مفاتيح ابل المميزة، لكن إذا رغبت في تصميم وآداء أعلى مع مميزات أكثر، فلا شك أن ابل قدمت إصدار مميز في MacBook Air للعام 2018، الذي يأتي بشاشة Retina مع خاصية التعرف على البصمة Touch ID إلى جانب منفذ USB C لكن مع سعر أعلى بالتأكيد 1199 دولار.

جهاز Yoga C930 من Lenovo

أحد الأجهزة المميزة التي قدمت من شركة لينوفو، حيث يأتي جهاز Yoga C930 بتصميم متحول 2 في 1، كما يتميز بتصميم مميز للشاشة ولوحة المفاتيح بقدرة على دعم المستخدم بتجربة سلسة، أيضاً لا تختلف كفاءة المكبرات الصوتية المميزة أيضاً في هذا الإصدار والذي يدعم المستخدم في المهام الإنتاجية أو الترفيهية بشكل جيد، وتقدم لينوفو هذا الإصدار بسعر 1150 دولار، إلا مع هذا التسعير المرتفع ستحصل على تصميم مرن في التحول من وضع الجهاز اللوحي إلى نمط الحاسب المحمول مع مواصفات جيدة أيضاً.

جهاز XPS 13 من Dell

أحد أفضل الأجهزة التي قدمت من شركة Dell والتي تجمع بين السعر المتوازن مع التصميم القوي، حيث يأتي حاسب XPS 13 بسعر 899 دولار، أيضاً يتميز بتصميم نحيف جداً مع إمكانية إختيار نماذج أعلى من الجهاز للحصول على مميزات أكثر لكن بالتأكيد بتسعير أعلى، من جانب أخر يعد إختيار Dell لموقع كاميرة webcam غير موفق ولا يتوافق مع الكثير من المستخدمين، وهو تصميم لم تغيره الشركة أيضاً في إصدارات 2019 إلا أنها قدمت إصدار جديد بحجم 15 إنش في الشاشة وسعر 999 دولار.

جهاز Acer Nitro 5

إذا رغبت في الحصول على جهاز يدعمك في تجربة ألعاب جيدة ومستوى تسعير معقول، يمكن أن يكون جهاز Acer Nitro 5 هو الإختيار الأمثل لك، حيث يبدأ من مستوى تسعير 600 دولار، ويقدم للمستخدم مميزات في إختيارات كرت الشاشة GeForce GTX 1050 أو GeForce GTX 1050 من Nvidia، لذا ستحظى بتجربة سلسة في الألعاب بسعر جيد.

جهاز MacBook Pro من ابل بحجم 13 إنش

تأتي أجهزة MacBook Pro للعام 2017 بسعر جيد للمستخدمين من الطلاب مع رقاقة معالج إنتل ثنائي الأنوية، مع مميزات جيدة لدعم المستخدمين من طلاب الجامعات بشكل جيد، كما يضم هذا الإصدار ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت ويأتي بسعر 1350 دولار، أيضاً سيكون لدى المستخدمين إختيار أخر في إصدار هذا العام من أجهزة MacBook Pro بحجم 13 إنش، إلا أن مع المميزات المقدمة من ابل في الشاشة والتصميم والآداء المذهل سيأتي أيضاً الجهاز بتسعير مرتفع جداً.

جهاز Razer Blade Stealth

لا شك أن أجهزة Razer إختيار جيد للمستخدمين في مهام الألعاب والترفيه، وجهاز Razer Blade Stealth هو أحد إصدارات الشركة المرشحة لطلاب الجامعات من عاشقي الألعاب، حيث يأتي الجهاز مع لوحة مفاتيح بإضاءة ملونة، والشعار المميز للشركة مع مجموعة من المواصفات التي تدعم المستخدم في الكثير من المهام على الوجه الأمثل، أيضاً يبدأ تسعير الجهاز من 1400 دولار، مع رقاقة معالج إنتل Core i7، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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