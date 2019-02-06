شركة Alphabet تحقق نموًا مثيرًا للإعجاب في الربع الأخير من العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Alphabet، وهي الشركة الأم لشركة جوجل، بالكشف للتو عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2018 ونتائجها المالية للعام الماضي بأكمله. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حققت شركة جوجل عائدات إجمالية قدرها 39.2 مليار دولار أمريكي وأرباح صافية بقيمة 8.02 مليار دولار، وهي أرقام أعلى مقارنة بالربع الأخير من العام 2017. وبالنسبة لأرقام العام 2018 ككل، فقد بدت إيجابية كذلك، فقد نمت الإيرادات من 110.85 مليار دولار أمريكي إلى 136.81 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يترجم إلى نمو بنسبة 23 في المئة.

جاءت 83 في المئة أو 32.6 مليار دولار أمريكي من عائدات الربع الرابع من الإعلانات، ومعظمها على الخدمات المملوكة من قبل شركة جوجل. بلغت الإيرادات من الأقسام الأخرى 154 مليون دولار فقط، في حين بلغت الخسائر التشغيلية 1.328 مليار دولار أمريكي. تشمل هذه الأقسام مختبر Google X، ومشروع البالونات Project Loon، ومشروع تمديد الإنترنت بإستخدام الطائرات بدون طيار، ومشروع السيارات الذاتية القيادة، ومشروع الرعاية الصحية، وما إلى ذلك من المشاريع الأخرى.

وحتى لو جلبت المشاريع المستقبلية خسائر، فهناك 9 مليارات دولار من الأرباح الأخرى لتعويضها. وعندما يتعلق الأمر بأرقام سنة 2018 ككل، فقد كانت مثيرة للإعجاب أيضًا، فقد كانت هناك تكاليف أكثر على مستوى البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والإدارة وحتى الغرامات المفروضة على الشركة من قبل المفوضية الأوروبية، ولكن إجمالي صافي الدخل إرتفع من 12.6 مليار دولار أمريكي في العام 2017 إلى 30 مليار دولار أمريكي في العام 2018.

لم تقدم المديرة المالية لشركة Alphabet و Google أي توقعات للعام 2019، وإكتفت Ruth Porat بالإشارة إلى أن الشركة ستستمر في القيام بإستثمارات ترتكز على الموهبة والبنية التحتية اللازمة لتقديم منتجات وتجارب إستثنائية للمستخدمين والمعلنين والشركاء حول العالم.

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