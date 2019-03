سامسونج تنجح في بيع الدفعة الأولى من الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20 في غضون لحظات

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بعرض الدفعة الأولى من الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20 اللذان أعلنت عنهما مؤخرًا للبيع في الهند، وقد أوضحت لنا الشركة الآن أنها نجحت في بيع هذه الدفعة في فترة زمنية قصيرة جدًا. ومع ذلك، إذا كنت تقطن في الهند وتتطلع للحصول على واحد من هذين الهاتف ولكن لم يحالفك الحظ هذه المرة، فلا تقلق لأن شركة سامسونج ستعرض الدفعة الثانية من هذين الهاتفين للبيع يوم غد الخميس الموافق لـ 7 فبراير. للآسف، لم تكشف لنا شركة سامسونج عن عدد الوحدات التي تتألف منها كل دفعة، لذا قد ترغب في الإستعداد عندما يحين الوقت.

للتذكير، Galaxy M20 هو الهاتف الأكثر تميزًا بين الإثنين، فهو يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7904 بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وبطارية بسعة 5000mAh، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة Samsung Experience 9.5.

وأخيرًا، يضم هذا الهاتف كذلك منفذ السماعات 3.5mm، ومنفذين للشريحة SIM علمًا أنه يمكن إستخدام أحد المنفذين لإدراج الذاكرة الخارجية MicroSD من أجل زيادة الذاكرة التخزينية الإجمالية للهاتف، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

أما بخصوص الهاتف Galaxy M10 الأقل تميزًا، فهو يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7870 بتردد 1.6GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وبطارية بسعة 3430mAh. وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فهذا الهاتف يفتقر لمستشعر بصمات الأصابع، ولكنه يقوم بتعويض ذلك بخاصية التعرف على الوجه.

Thank you for your love! The Samsung Galaxy M20 & M10 will be back soon. Get Notified for the next sale on Amazon: https://t.co/EPNqSsdMgH & Samsung India: https://t.co/n0TpN1fs8m #IMPOWERD pic.twitter.com/0Wx2EWgCM2