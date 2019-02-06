شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق برنامجا للتحقق من صحة الأخبار باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك اليوم الأربعاء عن إطلاق برنامج التحقق من صحة الأخبار والمعلومات باللغة العربية، إذ سيقوم موقع التواصل الاجتماعى - بالشراكة مع وكالة فرانس برس (AFP) - بإطلاق البرنامج هذا العام بهدف الحد من انتشار المعلومات المضللة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال فيس بوك إن المستخدمين سيكون بإمكانهم التحقق من صحة الأخبار المكتوبة باللغة العربية على فيس بوك، مؤكدا أنه سيتبع مجموعة قياسية من المعايير عند تحديد صحة القصص.

وسيتلقى مشرفو الصفحات ومستخدمى فيس بوك أيضًا إشعارات إذا حاولوا نشر مشاركة أو شاركوا منشور تم تحديده بأنه كاذب فى الماضي.

جدير بالذكر حذف منصات وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر آلاف الحسابات المزيفة القادمة من إيران، بعضها يعود إلى عام 2010، بعد التعاون لمكافحة التضليل الإعلامى، وقال فيس بوك إنه أزال 783 صفحة ومجموعات وحسابات من فيس بوك وانستجرام.