ميزة إكتشاف السقوط في Apple Watch ساهمت في إنقاذ حياة رجل في النرويج

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات الجديدة التي جاءت بها الساعة الذكية Apple Watch Series 4 هي ميزة إكتشاف السقوط وإستدعاء المساعدة عندما لا يستجيب المستخدم بعد السقوط. أما وقد قلنا ذلك، فقد كشف تقرير جديد من NRK أن هذه الميزة ساعدت في إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 67 عامًا في النرويج والذي تم إيجاده وهو ينزف وفاقد للوعي على أرضية الحمام من قبل رجال الطوارئ.

ووفقا لإبنته، فقد صرحت بالقول : ” كان يمكن أن يكون في حالة أسوأ من ذلك بكثير. في كل صباح نسأل أنفسنا، ماذا كان سيحدث لو لم يكن يرتدي الساعة الذكية؟ علمًا أنه لم يحضر هاتفه المحمول إلى الحمام. من المدهش أنه حصل على مساعدة سريعة من الإنذار، إلى أن عثرت عليه الشرطة. لقد كان سقوطًا خطيرًا، ربما أنقذت حياته “.

وتردد أن الرجل المعني في هذه الحادثة ذهب إلى الحمام في منتصف الليل، وربما أغمي عليه وسقط على الأرض حيث تعرض لثلاثة كسور في وجهه. يبدو أن الرجل يتعافى الآن في المستشفى، ولكنه بخير. عادة عندما يتعلق الأمر بالقصص حول Apple Watch التي تنقذ حياة مرتديها، فإنها عادة ما ترتبط بميزة مراقبة معدل ضربات القلب التي تنبه للمستخدمين للحالات التي يكون فيها معدل ضربات القلب غير طبيعي.

ولكن مع ميزة إكتشاف السقوط الجديدة، يبدو أن Apple Watch أصبحت أكثر فائدة من أي وقت مضى. يتم تعطيل الميزة إفتراضيًا ما لم تضع علامة على أنك تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر.