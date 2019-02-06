شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة يابانية: التغير المناخى يهدد الذكور بالانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة يابانية أن الذكور مهددون بالانقراض بسبب التغير المناخى الذى أصبح يشغل العالم منذ عدة سنوات، ومن المتوقع أن يختفى الذكور بشكل تدريجى.

ووفقاً لقناة cnn الأمريكية أشارت الدراسة الجديدة إلى أن ظاهرة الاحتباس الحرارى سيكون لها تأثيرات متنوعة على كوكبنا، ولكنها قد تؤثر أيضًا بشكل مباشر على البيولوجيا البشرية.

وعلى وجه التحديد يمكن لتغير المناخ أن يغير نسبة المواليد الذكور والإناث، حيث يولد المزيد من الأطفال فى أماكن ترتفع فيها درجات الحرارة، ويقل عدد المواليد فى أماكن تتأثر بتغيرات بيئية أخرى، مثل الجفاف أو الحرائق التى يسببها الاحترار العالمى.

وقال ميزاو فوكودا، كبير القائمين على الدراسة اليابانية، لقد وجدنا صلة بين التقلبات فى درجات الحرارة وانخفاض نسبة الجنس من ذكر إلى أنثى عند الولادة.

وأضاف فوكودا أن الإجهاد الناشئ مباشرة عن الأحداث المناخية الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الارض قد يؤثر أيضا على نسبة الجنسين.

وعلى الرغم من أن العلماء لا يعرفون كيف يؤثر هذا الأمر على الحمل، فإن فوكودا يفترض أن ضعف خلايا الحيوانات المنوية التى تحمل علامة Y، والأجنة الذكورية والتوتر هم السبب فى حدوث تغيرات دقيقة فى نسب الجنس.