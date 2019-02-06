تكنولوجيا: مايكرسوفت تسعى لدعم التنافس في Xbox Live مع مستخدمي منصة الأندوريد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة مايكروسوفت على خططها لجلب منصة الألعاب الخاصة بها Xbox Live إلى كلاً من منصات تشغيل الهواتف الذكية iOS والأندوريد لدعم التنافس بين منصات التشغيل المختلفة ولاعبي Xbox.

تخطط شركة مايكروسوفت لدعم اللاعبين بتجربة تنافسية مميزة تشمل مستخدمي منصة Xbox ومنصات تشغيل الأجهزة المحمولة أيضاً الأندوريد وiOS، حيث أكدت الشركة على خططها لجلب Xbox Live لمنصات تشغيل الأجهزة المحمولة.

كما تستعد عملاق البرمجيات لضم مزيد من العناونين في الألعاب على منصة Xbox Live، حيث تشمل العناوين القادمة ألعاب طورت من شركات أخرى، كما أشار تقرير WindowsCentral إلى أن منصة ألعاب مايكروسوفت تتوسع الآن في عدد كبير من الأجهزة يشمل 400 مليون جهاز، كما وصل عدد المستخدمين النشيطين بالفعل على منصة الألعاب إلى 68 مليون مستخدم.

أيضاً أكد التقرير على أن عدد الأجهزة التي تضم منصة الألعاب Xbox Live إرتفع بعد إطلاق منصة XDK إلى 2 مليار جهاز، حيث إستطاع مطوري SDK الإتصال بلاعبين عل منصات iOS والأندوريد وSwitch إلى جانب Xbox.

ومن المقرر أن تتيح مايكروسوفت للاعبي المنصات المختلفة التنافس واللعب معاً، كما تخطط الشركة لدعم إنجازات Xbox Live على مختلف المنصات، هذا إلى جانب فعاليات تنافسية تقام في بعض العنوانين التي تتوافق مع الأجهزة المحمولة.

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