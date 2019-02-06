مبيعات iPhone تشهد إنتعاشة في الصين بفضل التخفيضات على مستوى الأسعار

فاطمة أيت طالب - دبي - أظهر تقرير حديث أن شحنات هواتف iPhone إلى الصين إنخفضت بنسبة 22 في المئة، وهذا بالفعل ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook عندما قامت الشركة بالكشف عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام 2018. ومع ذلك، يبدو أن مبيعات iPhone في الصين شهدت بعض الإنتعاشة من جديد.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Feng.com، فيبدو أن مبيعات iPhone إرتفعت بنسبة 83 في المئة بين 11 يناير و 30 يناير إستنادًا إلى أرقام مبيعات إثنين من المتاجر الإلكترونية في الصين. ويبدو أن هذا يرجع إلى التخفيضات في الأسعار التي أقدمت عليها شركة آبل في الصين في الأونة الأخيرة لتحسين الطلب على هواتفها الذكية الجديدة.

هواتف iPhone ليست رخيصة على الإطلاق ولا يساعد الإرتفاع المستمر في الأسعار شركة آبل على كسب ود المزيد من المعجبين. حتى السيد Tim Cook أقر في وقت سابق أن السعر كان من بين العوامل التي أدت إلى إنخفاض معدل الترقية إلى هواتف iPhone الأحدث، حيث لمح أيضًا إلى أن شركة آبل تتطلع لمراجعة أسعار هواتفها الذكية في أسواق محددة حيث إنخفضت العملات المحلية بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي.

إذا كان هذا التقرير الأخير صحيحًا، فيبدو أن إستراتيجية تخفيض الأسعار بدأت تؤتي ثمارها، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المبيعات. وهذا يعني بطبيعة الحال هوامش ربح أقل مقارنة مع السابق، ولكن من المرجح أن تعوض شركة آبل ذلك عن طريق مضاعفة حجم المبيعات.