سامسونج ستبدأ بتلقي الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S10 يوم 22 فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا تقريبًا على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه السلسلة الجديدة، ولكننا حصلنا اليوم على معلومة جديدة لم نكن نعرفها في الفترة الماضية، وهذه المعلومة هي الموعد الذي ستبدأ فيه شركة سامسونج بتلقي الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S10 الجديدة.

في الواقع، لقد حصلنا اليوم على صورة مسربة تشير بوضوح إلى أنه سيتم الكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في اليوم 21 فبراير، وأنه سيتم بدء تلقي الطلبات المسبقة على هذه الهواتف الرائدة الجديدة في اليوم 21 فبراير، على الأقل في إندونيسيا حيث تم تسريب هذه الصورة. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن تبدأ شركة سامسونج بتلقي الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S10 Series في جميع البلدان الكبرى في نفس اليوم. وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تبدأ شركة سامسونج ببيع هواتف Galaxy S10 Series الجديدة في اليوم الثامن من شهر مارس المقبل.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة بأن الهاتف Galaxy S10E والمزود بشاشة 5.8 إنش المسطحة سيكلف 749€ علمًا أن هذا الأخير سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وسيكون متوفرًا بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأصفر والأسود والأخضر والأبيض والأزرق. أما عندما يتعلق الأمر بالهاتف Galaxy S10 المزودة بشاشة 6.1 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 899€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية نحو 1150€.

أما بخصوص الهاتف +Galaxy S10 الأرقى والمزود بشاشة 6.4 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 999€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1250€، والنسخة التي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1499 يورو.

عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فقد تأكد رسميًا أنه سيتم الكشف عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة جنبا إلى جنب مع الهاتف الذكي القابل للطي والمعروف حاليًا بإسم Galaxy Fold، وعدد من الأجهزة الأخرى القابلة للإرتداء في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده شركة سامسونج بعد 14 يوم من الآن.