شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار فضاء يابانى يستعد للهبوط على كويكب "ريوجو" 22 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أن مسبار الفضاء "هايابوسا 2" يستعد للهبوط على الكويكب "ريوجو" فى 22 فبراير الجارى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن المسبار "هايابوسا 2" وصل إلى "ريوجو" فى يونيو الماضى، وقد خططت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية لهبوط المسبار فى أكتوبر الماضى، لكنه تم تأجيل عملية الهبوط لأن سطح الكويكب كان صخريا أكثر مما كان متوقعا، ما اضطر الوكالة إلى اختيار موقع وطريقة هبوط مناسبة.

وسيحاول المسبار جمع عينات صخرية من سطح الكويكب الذى يبعد نحو 300 مليون كيلومتر من الأرض، فيما ستساعد هذه العينات العلماء على فهم كيفية تشكل الكويكبات فى النظام الشمسى.

وكان قد تم اكتشاف الكويكب "ريوجو" فى عام 1999، وهو كويكب فى مجموعة أبوللو للكويكبات.