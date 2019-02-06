شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين: دراسة جديدة تؤكد أن قرص "مجرة درب التبانة" ليس مسطحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء فلك صينيون وأستراليون أن قرص "مجرة درب التبانة" ليس مسطحا كما ساد الاعتقاد فى السابق، بل ملتو ومنعطف فى المناطق الخارجية البعيدة عن المركز.

وأشار العلماء – فى دراسة جديدة تضمنت صورا دقيقة ثلاثية الأبعاد لدرب التبانة تم نشرها فى مجلة "نيتشر أسترونومي" ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إلى أن كثيرا من الناس اعتقدوا أن المجرة تبدو كقرص مسطح من النجوم تدور حول منطقتها المركزية، غير أن الأبحاث الأخيرة وجدت أن المناطق الخارجية للمجرة منعطفة وملتوية مشكلة هيكلا ثلاثى الأبعاد.

وقال تشن شياو ديان، قائد فريق الدراسة والباحث بالمراصد الفلكية الوطنية للأكاديمية الصينية للعلوم، أن المسافات الدقيقة من الشمس إلى أجزاء من القرص الخارجى لدرب التبانة مثلت عاملا حاسما فى معرفة الشكل الحقيقى لهذا القرص.

وأضاف ديان أن الباحثين قاموا ببناء نموذج لقرص المجرة يرتكز على 1339 نجما متغيرا، تزيد أحجامها عن الشمس بما يتراوح بين 4 أضعاف و20 ضعفا، كما أنها أكثر سطوعا بواقع 100 ألف مرة، واستخدموا هذه النجوم التى توفر دقة عالية للمسافات كمؤشر أولى للمسافات لتطوير صورة ثلاثية الأبعاد بديهية ودقيقة للمجرة.

وتابع أنه من خلال خريطة التوزيع ثلاثية الأبعاد، وجد الباحثون أن القرص النجمى ينعطف بالتواء حلزونى تدريجى على شكل حرف (S).

من جهته، قال دينغ لى تساى المشارك فى وضع الدراسة، أن "هذا الاكتشاف الجديد قد يساعدنا على فهم شكل درب التبانة وتقديم أدلة مهمة لفهم كيفية تكوين المجرة وتطورها".