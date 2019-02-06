تكنولوجيا: زي النهاردة| ألان شيبارد أول من يلعب الجولف على القمر وستيف وزنياك يغادر أبل بسبب ماكينتوش

في مثل هذا اليوم، 6 فبراير 1971، سجل رائد الفضاء الأمريكي ألان شيبارد نفسه كأول إنسان يلعب الجولف خارج كوكب الأرض على جرم سماوي آخر، حيث اصطحب معه على متن مهمة أبولو 14 (Apollo 14) الفضائية مضرب وكرة جولف.

ضرب شيبارد كرة الجولف على القمر، وبسبب اختلاف جاذبيته عن الأرض، طارت الكرة لمسافة 4 كيلومترات تقريبا، وظلت طائرة في الهواء لمدة 70 ثانية، قبل أن تستقر على سطح القمر مرة أخرى، وبذلك يمكن القول أن شيبارد قد سجل رقما قياسيا بأبعد مسافة لضرب كرة الجولف، غير أن حدوث ذلك على القمر يمنع تسجيل اسمه في موسوعة الأرقام القياسية.

وفي مثل هذا اليوم، 6 فبراير 1986، قرر ستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة أبل للكمبيوتر Apple، مغادرة الشركة للتركيز على اهتمامات أخرى له!

وبحسب ما عرف فيما بعد، كان وزنياك غير سعيد بتخصيص أبل لمعظم مواردها لنظام ماكينتوش Macintosh على حساب كمبيوتر أبل 2 (Apple II)، وظل وزنياك مساهما في مجلس الإدارة، وعاد في النهاية كمستشار للشركة عندما أصبح جيل أميليو مديرا تنفيذيا لها، ولا يزال يقوم ببعض المظاهر المتفرقة في مؤتمرات أبل، لكنه لا يعمل بشكل رسمي فيها.