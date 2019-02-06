كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سماعات Sleepbuds من Bose توفر نومًا مريحًا

تعد سماعات Bose Sleepbuds أحدث ابتكارات شركة Bose لهذا العام، والتي تعمل على استبدال أصوات الضجيج المحيطة بأصوات أخرى مريحة أثناء نوم مستخدمها، وهي سماعات أذن لاسلكية صغيرة تجمع بين التصميم المريح والأصوات التي توفر للمستخدم الاسترخاء وتمنع وصول أصوات الضجيج الشائعة أثناء النوم.

وتعتبر Sleepbuds أصغر منتج من Bose على الإطلاق، وتم تزويدها بأحدث التقنيات الخاصة، إلى جانب 10 مقاطع صوتية محملة مسبقًا تعزل أصوات الشخير والجيران والكلاب وحركة المرور وغيرها من الأصوات المزعجة وتعمل على تغطيتها بطبقة من الأصوات المريحة.

وتتميز السماعات بوجود أطراف ناعمة من السيليكون لا تشعر المستخدم بأنه يضع شيء في أذنيه، والتي تمنع وقوع السماعة، وتعمل Bose Sleepbuds لمدة تصل إلى 16 ساعة، وتسهم في حل المشاكل المرتبطة بالنوم لملايين الأشخاص حول العالم.

وتعد Bose Sleepbuds أول منتجات الشركة التي تستخدم تقنية Bose Noise-Masking، ولا تعتبر هذه السماعات مخصصة لعزل الضجيج فقط، كما أنها ليست سماعات أذن عادية مخصصة للاستماع للموسيقى تمتاز بتقنية إضافية فريدة، فقد تم تحسين جميع هذه التفاصيل لتحقيق هدف واحد، وهو النوم بشكل أفضل كل ليلة.

وتعتبر السماعات إنجازًا هندسيًا متطورًا، حيث يبلغ وزن كل سماعة حوالي 1,4 جرام فقط، بينما تبلغ قياساتها أكثر بقليل من 1 سم، وتم حفر اللاقط اللاسلكي ليزريًا على السطح الخارجي للسماعات لتأمين الاتصال الموثوق به مع الهاتف أو الحاسوب اللوحي، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويوجد في الداخل بطارية الفضة والزنك القابلة لإعادة الشحن ومحول طاقة ومكبر صوت صغيرين، بالإضافة إلى لوحة دائرية صغيرة مزودة بذاكرة لتخزين الملفات الصوتية الخاصة بعزل الأصوات.

وزودت السماعات بأطراف StayHear+Sleep الجديدة والعازلة للضجيج، والتي تلعب دور طبقة عزل أخرى للأصوات غير المرغوب فيها، وتأتي أطراف StayHear+Sleep بثلاثة أحجام، وتتميز بنعومتها وألوانها وخفة وزنها

كما عملت الشركة على تحسين المواد والشكل والقوام لتوفر هذه السماعات أقصى درجات الراحة للمستخدمين أثناء نومهم طوال الليل، بغض النظر عن وضعية النوم.