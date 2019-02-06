تكنولوجيا: سامسونج تقدم الإصدار القادم من Galaxy Note مع كاميرة مدمجة في قلم S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - براءة إختراع سجلت مؤخراً من شركة سامسونج تكشف عن تصميم جديد لقلم S، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لدمج الكاميرة في قلم S في الإصدار القادم من Galaxy Note.

يبدو أن شركة سامسونج تسعى لتطوير تقنية وتصميم الهواتف الذكية بشكل أسرع، حيث رصدت براءة إختراع جديدة للعملاق الكوري في قلم S والتي سجلت مؤخراً في USPTO، حيث يحتوي قلم S على مستشعر للصور مدمج.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تسعى لدعم الإصدار القادم من Galaxy Note بتطور أكبر في التصميم، لتتخطى تصميم النتوء وثقب الشاشة الذي يحتوي على الكاميرة الأمامية، لينتقل مستشعر الكاميرة الأمامية إلى قلم S، لدعم Galaxy Note القادم بعرض كامل في الشاشة.

كما تكشف براءة الإختراع عن دمج مستشعر للصور مع عدسات في قلم S على أن يتم التحكم في الكاميرة من خلال زر خارجي في جانب قلم stylus، مع زر أخر يعمل على دعم ضبط التكبير.

وقد أكد الملف الخاص ببراءة الإختراع على أن سامسونج تقدم قلم S Pen لأحد إصدارات هواتف Galaxy Note القادمة، إلا أن براءة إختراع سامسونج في قلم S بالتأكيد كغيرها من براءات إختراع سامسونج التي قد تصل إلى مرحلة التنفيذ أو تبقى فكرة ورؤية جديدة للعملاق الكوري.

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