محلل يعتقد بأنه يتوجب على شركة آبل أن تقوم بالإستحواذ على Netflix

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة آبل حاليًا بتطوير خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية الخاصة بها. كانت الشركة تستثمر الكثير من الأموال منذ فترة في إنشاء العروض الخاصة بها، فضلا عن الإستحواذ على بعض العروض الأخرى من أجل تعزيز الكتالوج الخاص بها، ولكن على الرغم من حجم شركة آبل ومواردها، فمهمة التفوق في هذا السوق ستكون شاقة للغاية نظرًا لأن الشركة لا تملك خبرة كبيرة في هذا المجال، لأن سوق خدمات بث الأفلام والبرامج مختلف عن سوق خدمات بيع الأفلام والمسلسلات حسب الطلب.

هذا هو السبب في أن هناك البعض ممن يعتقدون بأنه بإمكان شركة آبل إستخدام بعض المساعدة، وأنه من الممكن أن تحصل على هذه المساعدة من خلال الإستحواذ على شركة متخصصة بالفعل في هذا المجال مثل Netflix. والآن، إقترح أحد المحللين في شركة JP Morgan أنه يتوجب على شركة آبل الإستحواذ على شركة Netflix، مما سيساعد شركة آبل على إزالة أحد المنافسين من القائمة.

ووفقا للمحلل Samik Chatterjee، فقد صرح بالقول : ” نعتقد أن Netflix هي الإستراتيجية الأكثر ملاءمة لتسيد السوق عندما يتعلق الأمر بالتفاعل وإمتلاك المحتوى الأصلي، لتمييز النفس عن المجمّعين للمحتوى. نحن نعتقد أن هناك قيمة للإستحواذ على اللاعب الأكثر نجاحًا في هذا المجال، وهو أمر يصعب تكراره مع لاعب أصغر في هذا السوق “.

هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إقتراح أن تستحوذ شركة آبل على خدمة Netflix. في العام الماضي، إقترح المحللون أيضًا أن تقوم شركة آبل بالإستحواذ على Netflix. كانت هناك تقارير في العام 2016 أوضحت بأن شركتي آبل و Disney مهتمتان بالإستحواذ على شركة Netflix، ولكن يبدو أن هذه الشركات قررت المضي قدمًا وإنشاء الخدمات الخاصة بهما.