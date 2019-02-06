Waymo قد تعمل على السيارات الذاتية القيادة مع التحالف Renault-Nissan-Mitsubishi

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة Waymo بالفعل مع شركات مثل Fiat Chrysler و Jaguar Land Rover على السيارات الذاتية القيادة، ويقال الآن أنها تجري محادثات حول شراكة محتملة مع التحالف القوي Renault-Nissan-Mitsubishi. ووفقا للتقرير، فيبدو أن شركة Waymo التابعة لشركة Alphabet وصلت إلى ” المرحلة النهائية ” من المحادثات مع هذا التحالف من أجل شراكة حول السيارات الذاتية القيادة.

تحالف Renault-Nissan-Mitsubishi قوي جدًا. تجاوزت المبيعات العالمية لهذا التحالف 10.8 مليون سيارة في العام الماضي، وبالتالي هذا التحالف سيكون شريكًا حيويًا لشركة Waymo، وهي شركة تسعى إلى وضع السيارات الذاتية القيادة على الطرقات العامة من أجل خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة الخاصة بها.

ليست هناك الكثير من التفاصيل الآن حول ما ستحققه هذه الشراكة. يذكر التقرير أن العمل قد يتطلب تطوير أسطول من سيارات الأجرة الذاتية القيادة والذي يستخدم سيارات Nissan ونظامًا يمكنه التعامل مع الحجوزات والدفعات من أجل خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة حسب الطلب.

ومن شأن هذه الشراكة أن تكون مفيدة لجميع الأطراف المعنية. ستتمكن شركة Waymo من الوصول إلى الأسواق التي لا تتمتع فيها Fiat Chrysler و Jaguar Land Rover بحضور قوي. وفي نفس الوقت، لن تضطر الشركات في التحالف إلى البدء من الصفر لتطوير السيارات الذاتية القيادة الخاصة بها. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه لم يتم تأكيد وجود هذه الشراكة بشكل رسمي من قبل أي من الطرفين، على الأقل حتى الآن.