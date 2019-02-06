صور مسربة جديدة تستعرض لنا دمى للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات ذات الصلة بسلسلة هواتف Galaxy S10 Series القادمة من شركة سامسونج لدرجة أننا أصبحنا نعلم كل شيء تقريبًا حول هواتف سامسونج الرائدة الجديدة، ولكننا بطبيعة الحال لن نرفض فرصة إلقاء نظرة على المزيد من التسريبات ذات الصلة بهذه الهواتف. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور مسربة واقعية جديدة تستعرض لنا دمى للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10.

كما تلاحظون، هذه الصور المسربة الجديدة تؤكد لنا من جديد بأن الهاتف Galaxy S10 سيضم كاميرا واحدة في الثقب الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، في حين سيضم الهاتف +Galaxy S10 كاميرتين بدلا من كاميرا واحدة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا أيضًا بأن الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 سيأتيان مع ثلاث كاميرات في الخلف، وبمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

من ناحية أخرى، فقد كشف لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe أن الهاتف +Galaxy S10 سيكون أنحف بالمقارنة مع الهاتف +Galaxy S9 الحالي بحيث أوضح أن الهاتف +Galaxy S10 سيمتاز بسمك يبلغ 7.8mm علمًا أن الهاتف +Galaxy S9 الحالي يمتاز بسمك يبلغ 8.5mm. وعلى الرغم من أنه سيكون أنحف إلا أنه سيضم بطارية أكبر بسعة 4100mAh علمًا أن الهاتف +Galaxy S9 الحالي يضم بطارية بسعة 3500mAh فقط.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة بأن الهاتف Galaxy S10E والمزود بشاشة 5.8 إنش المسطحة سيكلف 749€ علمًا أن هذا الأخير سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وسيكون متوفرًا بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأصفر والأسود والأخضر والأبيض والأزرق. أما عندما يتعلق الأمر بالهاتف Galaxy S10 المزودة بشاشة 6.1 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 899€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية نحو 1150€.

أما بخصوص الهاتف +Galaxy S10 الأرقى والمزود بشاشة 6.4 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 999€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1250€، والنسخة التي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1499 يورو.

عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فقد تأكد رسميًا أنه سيتم الكشف عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة جنبا إلى جنب مع الهاتف الذكي القابل للطي والمعروف حاليًا بإسم Galaxy Fold، وعدد من الأجهزة الأخرى القابلة للإرتداء في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري.