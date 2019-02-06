الأرصاد تحذر المواطنين: بلاش تخففوا الملابس.. درجة الحرارة ستنخفض 12 درجة

حسام الحارتي

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن تأثير التغيرات المناخية، هي سبب حدوث حالة تقلب الجو، على مستوى العالم، وليس داخل مصر فقط.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن درجة الحرارة داخل محافظة القاهرة ستنخفض إلى 20 درجة مئوية، بعد ارتفاعها الثلاثاء إلى 32 درجة.

ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بعض التوعيات إلى المواطنين وهي: "عدم تخفيف الملابس، ابتعاد أصحاب أمراض الجهاز التنفسي عن العواصف الترابية، والالتزام بتعليمات المرور".

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