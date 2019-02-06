حسام الحارتي
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن تأثير التغيرات المناخية، هي سبب حدوث حالة تقلب الجو، على مستوى العالم، وليس داخل مصر فقط.
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن درجة الحرارة داخل محافظة القاهرة ستنخفض إلى 20 درجة مئوية، بعد ارتفاعها الثلاثاء إلى 32 درجة.
ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بعض التوعيات إلى المواطنين وهي: "عدم تخفيف الملابس، ابتعاد أصحاب أمراض الجهاز التنفسي عن العواصف الترابية، والالتزام بتعليمات المرور".
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كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر المواطنين: بلاش تخففوا الملابس.. درجة الحرارة ستنخفض 12 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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