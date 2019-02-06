5 متصفحات ويب مجانية بديلة لمتصفح كروم على أجهزة أندرويد

عندما تتصفح الإنترنت على جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد Android في الغالب ستختار متصفح كروم حيث أنه المتصفح الافتراضي الخاص بجهازك والذي يتكامل مع حساب جوجل الخاص بك، ولكنه معروف باستهلاكه لنسبة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي وقوة المعالج مما يؤثر على أداء جهازك.

في حين يوجد العديد من متصفحات الويب الأخرى المتاحة لنظام أندرويد والتي تتناسب مع إمكانيات جهازك وقد تم تصميمها خصيصًا لتكون خفيفة قدر الإمكان – وذلك شيء غير متوافر في متصفح كروم بشكل خاص – مما يجعل التصفح أسرع وأسهل على الهواتف والحواسيب اللوحية.

فيما يلي أبرز 5 متصفحات ويب خفيفة لأجهزة أندرويد تقدم لك أفضل تجربة استخدام خلال 2019:

ملاحظة: ستقدم لك متصفحات الويب التي سنستعرضها اليوم أعلى مستوى من حماية الخصوصية حيث تقوم بحذف جميع ملفات تعريف الارتباط Cookies وأي عمليات تتبع بعد كل جلسة تصفح للإنترنت، مما لا يسمح للمعلنين بمتابعتك عبر الويب، كما أن هذه المتصفحات مجانية تمامًا.

1- فايرفوكس فوكس Firefox Focus

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يعتبر متصفح فايرفوكس فوكس Firefox Focus – النسخة الكاملة للأجهزة المحمولة من متصفح فايرفوكس Firefox – جديد نسبيًا حيث أنه قد وصل إلى أجهزة أندرويد خلال شهر يونيو/تموز 2017، ولكنه قد قطع شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين، وتمكن من احتلال مكانة متقدمة بين جميع المتصفحات بفضل الميزات الجديدة بما في ذلك سرعته واقتراحات البحث والتصفح الآمن، وحماية الخصوصية.

عندما تقوم بإغلاق Firefox Focus بعد انتهاء عمليات التصفح سيتم حذف جميع آثار سجل التصفح الخاص بك، كما يمكنك أيضًا مسح بيانات جلستك الحالية عن طريق النقر على أيقونة سلة المهملات التي تظهر في أسفل اليمين عند بدء التصفح، وإذا انتقلت إلى تطبيق آخر على هاتفك سيظهر إشعار لإنهاء جلسة التصفح في منطقة الإشعارات بالهاتف.

ويتميز هذا المتصفح بأنه سهل الاستخدام وله واجهة مستخدم ممتازة وأداءُه سريع كما يصدر له تحديثات دورية بإستمرار من فايرفوكس تعمل على تحسين أدائه باستمرار.

2- أوبرا تاتش Opera Touch

على غرار موزيلا المالكة لمتصفح فايرفوكس تشتهر أوبرا Opera بمتصفحها للحواسيب المحمولة والأجهزة المكتبية القابل للتخصيص بشكل كبير حيث يتيح لك تخصيص كل عنصر على الشاشة تقريبًا، ولكن أوبرا أنتجت أيضًا بعض متصفحات الهواتف الرائعة ومنها متصفح Opera Touch الذي يحمل ميزات جديدة من أجل سهولة الاستخدام وزيادة الأمان.

تم تصميم الواجهة الخاصة بمتصفح أوبرا تاتش من أجل توفير سهولة الاستخدام أثناء التنقل بيد واحدة فقط، وذلك من خلال زر العمل السريع Fast Action Button الذي يظهر في الجزء السفلي من واجهة المستخدم الذي يسهل الوصول إلى عناصر التحكم الشائعة – بما في ذلك التحديث والإغلاق والبحث – بلمسة واحدة.

كما يأتي هذا المتصفح بثلاث تبويبات بالأعلى في الواجهة الرئيسية وهم عبارة عن History لعرض سجل البحث الخاص بك، والثانية الرئيسية Home والتى تعرض لك نافذة البحث بجانب بعض المواقع الأكثر شعبية وخيار البحث بالكتابة أو بالصوت أو من خلال الصور، والثالثة My Flow وهي ميزة تسمح لك بمزامنة مواقع الويب بين هاتفك وحاسوبك الشخصي لتجنب الحاجة إلى إرسال عناوين URL بالبريد الإلكتروني لنفسك.

يمكنك البحث باستخدام الأوامر الصوتية في هذا المتصفح بنفس سهولة الكتابة (فقط اضغط على أيقونة الميكروفون التي تظهر وابدأ في التحدث).

كما يعد متصفح Opera Touch أيضًا خيارًا رائعًا لمستخدمي أندرويد الذين يبحثون عن ميزات الأمان، مثل: خاصية منع الاعلانات المضمنة والحماية من استغلال الجهاز لتعدين العملات الرقمية المشفرة، والتي تمنع المواقع من إستغلال جهازك في توليد العملات.

3- مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10 فستجد أن مايكروسوفت تحثك على جعل متصفحها إيدج لسطح المكتب هو المتصفح الافتراضي على جهازك، ولكنك ربما لا تعلم أنه يوجد منه إصدار للهواتف الذكية والحواسيب المحمولة يتمتع بالعديد من الميزات.

تم تطوير إصدار الهواتف من متصفح إيدج Edge بواسطة فريق منفصل عن فريق تصوير إصدار سطح المكتب، لذلك ستجد ميزات مختلفة بشكل كبير بين الاثنين.

وقد أضافت شركة مايكروسوفت مؤخرًا أداة اختيارية يمكنها تنبيهك عند زيارة مواقع إخبارية مزيفة.

كما سيسمح لك تسجيل الدخول إلى مايكروسوفت إيدج على نظام أندرويد باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك حتى تتمكن من مزامنة جميع العلامات المرجعية Bookmarks تلقائيًا، وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10 فيمكنك نقل صفحات الويب بسلاسة بين هاتفك والكمبيوتر الشخصي.

4- متصفح Puffin

يوصف متصفح Puffin كواحد من أسرع متصفحات الويب للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية في جميع أنحاء العالم، كما أنه يعمل على حماية خصوصيتك، وتشفير جميع الاتصالات تلقائيًا، ويتضمن أداة حظر الإعلانات المضمنة، ويدعم أيضًا أحدث إصدار من Flash player.

كما يقلل متصفح Puffin من استهلاك بيانات الجهاز المستهلكة أثناء تصفح الإنترنت على الهواتف أو الحواسيب المحمولة من خلال خوارزمية ضغط لنقل بيانات الويب إلى جهازك، حيث يقول مطوريه أنه قادر على توفير ما يصل إلى 90% من البيانات المستهلكة عند تصفح الويب العادي.

يتيح لك هذا المتصفح أيضًا وحدة تحكم افتراضية تسهّل الاستمتاع بالألعاب في المتصفح، بالإضافة إلى مؤشر ظاهري يسهل عليك التنقل في صفحات أوسع من شاشتك (مثل جداول البيانات الكبيرة ).

5- متصفح Flynx

يختلف Flynx عن أي متصفح ويب آخر حيث يسمح لك بتحميل المقالات والروابط الأخرى في الخلفية أثناء متابعة استخدام تطبيق آخر على جهازك، كما يدعم وضع القراءة السريعة quick read mode مع منع ظهور أي إعلانات أثناء تحميل المحتوى لتوفير وقتك وبياناتك، كما يسمح لك أيضًا بحفظ المقالات في وضع عدم الاتصال لقراءتها لاحقًا.

يعمل Flynx على تعدد المهام دون عناء من خلال السماح لك بفتح روابط متعددة والتبديل بينها بسهولة، كل ذلك دون ترك أحد التطبيقات التي تعمل عليها، كما أنه يدعم مشاركة الروابط بسرعة إلى تطبيقاتك المفضلة مثل فيسبوك أو تويتر أو حفظ الروابط مباشرة إلى Pocket أو Evernote وغير ذلك الكثير.

كما يدعم Flynx أكثر من 15 لغة بما في ذلك اللغة العربية والصينية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية.

تحتوي العديد من التطبيقات ، بما في ذلك فيسبوك و Pinterest على متصفحاتها الخاصة داخل التطبيق ، ولكن Flynx يعتبر أكثر ملاءمة ويساعد على تجنب مخاطر تشتت تصفح الإنترنت عندما يكون لديك أشياء أخرى للقيام بها.