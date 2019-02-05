Nubia Red Magic Mars لا يزال يتربع على عرش أسرع هواتف الأندرويد على منصة AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت AnTuTu اليوم بالكشف عن قائمة هواتف الأندرويد الأسرع على منصتها خلال شهر يناير الماضي. وكما كان متوقعًا إلى حد ما، فقد إستطاع هاتف الألعاب ZTE Nubia Red Magic Mars الحفاظ على المرتبة الأولى بعدما حصل عليها في شهر ديسمبر الماضي.

في ترتيب شهر يناير، خسر الهاتف Huawei Mate 20 Pro مكانته لكل من Honor Magic 2 و Xiaomi BlackShark Helo بحيث أصبح الآن يحتل المرتبة السابعة في قائمة هواتف الأندرويد الأسرع على الإطلاق على منصة AnTuTu. وبالنسبة لمن يتساءل عن المرتبة الثانية والثالثة، فقد كانت من نصيب كل من Huawei Mate 20 و Honor V20 في قائمة شهر يناير، ويليهما Huawei Mate 20X في المرتبة الرابعة، والهاتف Honor Magic 2 في المرتبة الخامسة.

وبالنسبة للهواتف الذكية الجديدة التي نجحت في دخول هذه القائمة، فهي تشمل Vivo NEX S الذي حل في المرتبة التاسعة، والهاتف Asus ROG Phone الذي حل في المرتبة العاشرة. وقد قاما هذين الهاتفين بإزاحة كل من Xiaomi BlackShark و ZTE Nubia X للحصول على هذه المراتب.

وكما تلاحظون، فجميع الهواتف الذكية المدرجة في هذه القائمة تستخدم إما المعالج Snapdragon 845 أو HiSilicon Kirin 980. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن تطرأ تغييرات كبيرة على هذه القائمة في الأشهر القليلة القادمة عندما تصل المزيد من الهواتف الذكية المزودة بالمعالجات Snapdragon 855 و Exynos 9820 و HiSilicon Kirin 990، وغيرها من المعالجات الرائدة الأخرى. عمومًا، إلى حد الآن لا يزال ZTE Nubia Red Magic Mars هو المتسيد للتصنيف في إنتظار أن يصل من يجرؤ على منافسته.

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