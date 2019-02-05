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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الكشف عن صاحب "بيضة انستجرام" وجوجل تعلن أرباحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بعدد من الأحداث والموضوعات التكنولوجية المهمة التى نالت اهتمام كبرى الصحف والمواقع العالمية،  وعلى رأسها إعلان شركة  جوجل عن أرباحها والكشف عن هوية صاحب حساب "بيضة" انستجرام الشهيرة.. الحصاد التالى يستعرض أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا..

نيويورك تايمز تكشف هوية صاحب حساب "البيضة" الأشهر عالميا على إنستجرام

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