البيئة تُحذر: عوامل جوية تؤثر على جودة الهواء غدًا

مصراوي

أعلنت وزارة البيئة، أن الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء شهدت انخفاض مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية حيث الهدوء النسبي للرياح الجنوبية الشرقية، ومع التهوية الرأسية السيئة ساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية والأنشطة الصناعية الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه مع الظهيرة نشطت الرياح نسبياً قادمة من الاتجاه الجنوبي والجنوبي الغربي ما ساعد على إثارة الرمال والأتربة خاصة على جنوب وغرب القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك استنادًا إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وإلى...