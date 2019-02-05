تكنولوجيا: ألوان ساعة Galaxy Sport في أحدث التسريبات المصورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف شركة سامسونج في 20 من فبراير عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Galaxy Sport، واليوم نشرت أوضح الصور لتصميم وألوان ساعة سامسونج الرياضية.

مازالت سلسة هواتف Galaxy S10 تجذب الأضواء مع الكثير من التسريبات التي تنتشر يومياً على شبكة الإنترنت، إلا أن ساعة Galaxy Sport القادمة من سامسونج بدأت أيضاً في الظهور في مجموعة من التسريبات، حيث تكشف أحدث هذه التسريبات عن تصميم وألوان الساعة الذكية.

وتكشف التسريبات المصورة الجديدة عن ثلاثة ألوان للساعة الذكية، حيث من المقرر أن ينطلق هذا الإصدار بسعر جيد ليأتي بعد إصدار 2017 Gear Sport، إلا أن سامسونج تقدم Galaxy Sport بتصميم أنيق مع ثلاثة ألوان مميزة من الأسود، الوردي إلى جانب الأزرق.

وقد نشرت التسريبات المصورة عبر TigerMobiles، حيث وضع التصميم عبر تسريبات داخلية من شركة سامسونج، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج ساعة Galaxy Sport بميزة رصد ضربات القلب، وتعقب خطوات المستخدم، كما تدعم الساعة تقنية GPS، وتقنية الدفع NFC، كما تأتي بتصميم مقاوم للماء والغبار.

أيضاً من المتوقع أن تأتي ساعة Galaxy Sport مع إصدار جديد من Tizen OS، كما تأتي الشاشة AMOLED بتقنية اللمس، مع تصميم يضم أزرار جانبية لدعم التحكم في الساعة الذكية.

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