مايكروسوفت تتطلع على ما يبدو لجلب Xbox Live إلى المنصات الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو الحال مع كل من Sony و Nintendo التي تملك المنصات والخدمات الموجهة لمستخدمي أجهزة الألعاب المنزلية الخاصة بها، فإن شركة مايكروسوفت تفعل هي الأخرى ذلك من خلال خدمة Xbox Live الخاصة بها. كل هذه الخدمات حصرية للأجهزة الخاصة بالشركة المعنية، ولكن يبدو أن شركة مايكروسوفت تأمل في تغيير ذلك عن طريق جلب خدمة Xbox Live إلى منصات أخرى مثل Android و iOS وحتى Nintendo Switch.

تم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد حزمة تطوير برمجيات اللعب التشاركي ( Cross-Platform ) من قبل Avers، وهي الحزمة التي تشير إلى أن هذا SDK سيسمح للمطورين بدمج Xbox Live في ألعاب iOS و Android و Nintendo Switch. هذا يعني أنه إذا كنت تلعب في المقام الأول على Xbox وتريد أن يتم حفظ تقدمك وإنجازاتك مهما كانت المنصة التي تستخدمها، فيجب أن يسمح هذا SDK نظريًا بذلك.

لقد عرفنا منذ فترة أن شركة مايكروسوفت كانت دائمًا منفتحة على فكرة اللعب عبر مختلف المنصات، ولكن هذا بالتأكيد يأخذ الأشياء إلى المستوى التالي. تخيل القدرة على لعب لعبة على هاتفك الذكي بينما يمكنك أيضًا الوصول إلى قائمة أصدقائك على Xbox، أو حتى اللعب معهم أو الدردشة معهم.

وهذا من شأنه أيضًا أن يكسر الحواجز في أنظمة التشغيل للمطورين الذين قد يرغبون في أن يتمكن لاعبوهم من التواصل واللعب مع بعضهم البعض بغض النظر عن المنصة التي يستخدمونها، على عكس ما كان متعاملاً به في الماضي. يبدو وكأنها فكرة كبيرة ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستتحقق على أرض الواقع أم لا، وكم عدد المطورين الذين سيقومون بتبنيها. الأهم من ذلك علينا أن نتساءل كيف سيكون شعور الشركات الأخرى بشأن تعدي شركة مايكروسوفت على أراضيها.