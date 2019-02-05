شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متحف رقمى صينى عبر الإنترنت يجذب مليونى متابع من 122 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتذب متحف رقمى فى مقاطعة (شنشى) شمال غربى الصين، يضم محاربى التراكوتا الشهيرة، أكثر من مليونى مشاهد على صفحته الإلكترونية، مما يزيد على 120 دولة، وذلك منذ تشغيله فى عام 2012.

وذكرت إدارة المتحف - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن المتحف الإلكترونى يضم الآثار الثقافية والمعارض مما يزيد على 140 متحفا فعليا فى المقاطعة، ويستطيع متصفحو الإنترنت فى جميع أنحاء العالم الدخول على موقع المعرض.

وأشارت إلى أنه حتى الآن، تم عرض حوالى 300 صورة ورسومات بتقنية ثلاثية الأبعاد لآثار ثقافية نادرة إلى جانب عرض أكثر من 80 منتدى على الموقع الإلكترونى.

وتعد مقاطعة (شنشى) منطقة غنية بالآثار الثقافية، حيث كانت عاصمتها (شيان)، عاصمة 13 أسرة فى الماضى، من بينهم أسرة تشين (221-207 قبل الميلاد) وأسرة تانغ (618-907). ويوجد فى المقاطعة أكثر من 280 متحفا، تضم ما يزيد على 7 ملايين قطعة من الآثار الثقافية.