شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اكتشافه ثغرة بفيس تايم.. أبل تكافىء طفل عمره 14 عاما بـ25 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اكتشاف طفل يبلغ من العمر 14 عاما لثغرة المكالمات الجماعية بخدمة "فيس تايم" قررت شركة أبل مكافأته، إذ سافر مسئول تنفيذى رفيع بالشركة إلى منزله لتقديم الشكر، كما أكد أن الطفل سيحصل على مكافأة تتراوح قيمتها بين 25 ألف دولار و 200 ألف دولار اعتماداً على شدة الخلل الموجود، ضمن برنامج مكافآت أبل الخاص باكتشاف الثغرات.

ووفقا لشبكة CNBC الأمريكية، سلطت الكثير من الوسائل الاعلامية الضوء على قصة الطفل المراهق "جرانت ثومبسون" الذى اكتشف ثغرة فيس تايم فى نظام التشغيل iOS 12، وحاولت والدته "ميشيل" دون جدوى لأكثر من أسبوع للاتصال بأبل لابلاغها عن الخلل.

وكانت مشكلة "ميشل" أنهالم تكن تعرف الطريقة الصحيحة للإبلاغ عن ثغرة، خاصة بعد أن أخبرخا موظفى الدعم بالشركة بأنها ستضطر إلى التسجيل كمطور من أجل تقديم الثغرة، وبعد الإبلاغ عن الخلل، لم تسمع السيدة تومبسون من أبل حتى بعد أن بدأت تقارير وسائل الإعلام تناول قصتها.