أهم الحواسيب المحمولة لطلاب الجامعات لعام 2019

بالرغم من أن الهواتف الذكية قد تحولت إلى مركز للحياة الاجتماعية، إلا أن الحواسيب المحمولة هي أداة أكاديمية أساسية لمعظم طلاب الجامعات، ومن المرجح أيضًا أن تكون أحد أهم الاستثمارات الجامعية.

ويمكنك في الوقت الراهن الحصول على حاسب محمول أساسي مقابل 200 إلى 400 دولار، لكن قد يكون من المفيد إنفاق المزيد من المال من أجل الحصول على جهاز يدوم لفترة أطول ويعمل بشكل أفضل.

ونحاول من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على أهم الحواسيب المحمولة لعام 2019 لطلاب الجامعات والكليات وحتى طلاب المدارس الثانوية، حيث تكلف معظم هذه الحواسيب المحمولة حوالي 500 دولار أو أكثر.

وفي حال كنت تبحث عن حاسب أقل تكلفة، فإن الخيارات تتجه نحو حواسيب كروم بوك Chromebook منخفضة التكلفة والقادرة على أداء الوظائف الأساسية مثل البريد الإلكتروني أو الإنترنت أو إنشاء المستندات أو العمل مع جداول البيانات، خاصة إذا كنت تستخدم تطبيقات جوجل.

Apple MacBook Air

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أعلنت شركة آبل في عام 2018 عن إصدار جديد من ماك بوك إير MacBook Air المفضل للطلاب، والذي يبدأ سعره من حوالي 1199 دولار، ويقدم الطراز الجديد بعض الترقيات، بما في ذلك شاشة Retina ومعرف اللمس Touch ID ومنافذ USB-C ولوحة المفاتيح الجديدة Butterfly، ويمكن العثور على الإصدار الأقدم، من عام 2017، والذي يحتوي على لوحة مفاتيح تقليدية بأقل من تكلفة الإصدار الجديد بكثير، وعادة ما تكون تكلفته أقل من 900 دولار.

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Lenovo Yoga C930

قضت لينوفو سنوات في صقل تصميمها لحواسيب فئة إثنان في واحد من أجل توفير جهاز حاسب محمول يعمل بشكل مقنع كجهاز حاسب لوحي، ويعد حاسب Yoga C930 الشكل الأمثل لهذه النوعية من الحواسيب، إذ يتضمن لوحة مفاتيح وشاشة عرض جيدة جدًا، إلى جانب مكبرات صوت رائعة وقوة كافية لأي مهمة إنتاجية أو ترفيهية، ويمكنك الحصول على طراز Yoga C930 ابتداءً من حوالي 1150 دولار، مما يجعلك تمتلك حاسب محمول وحاسب لوحي معًا، الأمر الذي يوفر المرونة والميزات.

Dell XPS 13

إذا كنت ملتزمًا بنظام التشغيل ويندوز وتريد توازنًا بين قابلية الحمل والقوة والسعر، فمن الصعب العثور على حاسب محمول أفضل من XPS 13، إذ يمكنك الحصول على هذا الحاسب المحمول الأنيق والنحيف ابتداءً من 899 دولار، مع وجود العديد من الخيارات من حيث التكلفة والمواصفات، كما طرحت شركة دل Dell إصدار بحجم 15 إنش، يبدأ سعره من 999 دولار.

Acer Nitro 5

يمكن في هذا الوقت لأي جهاز حاسب محمول التعامل مع الأساسيات اللازمة، لكن إذا كنت تبحث عن جهاز قادر على العمل كنظام ألعاب، فإن الخيارات تقل بشكل كبير، وابتداءً من حوالي 600 دولار، فإن جهاز Acer Nitro 5 يعد مناسب مع تضمنه بطاقة رسومية قادرة على تشغيل الألعاب من إنفيديا Nvidia GeForce GTX 1050 أو Nvidia GeForce GTX 1050Ti.

Apple MacBook Pro

يعد أحدث أجهزة ماك بوك برو MacBook Pro قياس 13 إنش مكلف للغاية لدرجة أنه من المحتمل أن يكون بعيدًا عن متناول معظم طلاب الجامعات، ولكن إذا كنت بحاجة إلى قوة إضافية لإنشاء الفيديو، أو تحرير الصور، أو العمل على مشاريع الوسائط المتعددة الأخرى، فإن جهاز MacBook Pro يظل منافسًا جادًا، ويتم بيع جهاز MacBook Pro نسخة عام 2017 المزود بوحدة المعالجة المركزية ثنائية النواة من إنتل وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت SSD بسعر 1350 دولار تقريبًا.

Razer Blade Stealth

إذا كنت تبحث عن أجهزة الحواسيب المحمولة للألعاب الأكثر قوة، فإن Razer Blade Stealth يعد أكثر تكلفة من Acer Nitro، لكنه يوفر مستوى متكافئ مع الثمن، إذ هناك بعض اللمسات التي تبرز قدرة الحاسب على تشغيل الألعاب، بما في ذلك الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح الملونة، وهو مناسب بما يكفي لملاءمة بيئة أي فصل دراسي، ويمكنك الحصول مقابل حوالي 1400 دولار على جسم معدني بالكامل وحدة المعالجة المركزية Core i7 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت SSD.