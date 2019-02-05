شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس انستجرام يعترف: لا نقوم بما يكفى لرصد صور إيذاء الذات والانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر "آدم موسيرى" رئيس انستجرام مقالا فى صحيفة The Daily Telegraph البريطانية يعترف بأن تطبيق الصور لا يقوم بما يكفى لرصد صور إيذاء الذات والانتحار.

ويأتى مقال موسرى بعد أن سلطت قصة انتحار مراهق فى المملكة المتحدة الضوء على المسئوليات التى تقع على عاتق تطبيق الصور لحماية المستخدمين الشباب.



رئيس انستجرام

ومن المقرر أن يلتقى موسورى بوزير الصحة فى المملكة المتحدة مات هانكوك يوم الخميس لمناقشة مشكلة إيذاء الذات والصور الانتحارية على المنصة، خاصة فيما يتعلق بالمستخدمين دون السن القانونية.

وكتب موسرى فى تلجراف: "خلاصة القول هى أننا لم نجد بعد ما يكفى من هذه الصور قبل أن يراها أشخاص آخرون، وأطلق انستجرام مراجعة شاملة الأسبوع الماضى، ووضعنا تدابير للتوقف عن التوصية بالصور والهاشتاجات والحسابات والاقتراحات ذات الصلة".

وأكد موسرى ان انستجرام سيقوم هذا الأسبوع بتطبيق "شاشات الحساسية" على أى محتوى يتضمن إيذاء جسدى، مما يعنى أن الصور لن تكون "مرئية على الفور" للمستخدمين الآخرين.