هيئة تنظيمية جديدة تصادق على الساعة الذكية Galaxy Sport، وقد تصل في هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر Galaxy Sport هي أحدث ساعة ذكية من شركة سامسونج يتم المصادقة عليها من قبل هيئة الإتصالات التايوانية NCC. وللتذكير، فقد تم بالفعل المصادقة على نفس الساعة الذكية من قبل هيئة الإتصالات الفدرالية في الولايات المتحدة، ومن قبل هيئة NRRA في كوريا الجنوبية.

هذه الساعة الذكية تحمل الإسم النموذجي SM-R500، ولا ينبغي الخلط بينها وبين الساعة الذكية الحالية Samsung Gear Sport. وهذه الساعة الذكية تعرف حاليًا بالإسم الرمزي ” Pulse ” ويشاع بأنها أول ساعة ذكية من شركة سامسونج تدعم Bixby Reminders قبل ترقية Galaxy Watch مع دعم Bixby.

من المتوقع أن تضم الساعة الذكية الجديدة Galaxy Watch ما يصل إلى 4GB من الذاكرة الداخلية، وأن تدعم WiFi والبلوتوث و GPS و GLONASS و NFC. ووفقا للتقرير، فيبدو أن شركة سامسونج تعد طرازين آخرين يحملان الأسماء الرمزية SM-R370 و SM-R375، وهي الطرازات التي من المرجح أن تأتي لتحل محل إسوارات اللياقة البدنية Samsung Gear Fit.

قد يكون لدى سامسونج الكثير لتعلن عنه في الحدث المقرر عقده يوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، فهي ستقوم بالكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، وعن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold، وستقوم كذلك على الأرجح بالكشف عن Galaxy Watch وحتى خليفة Samsung Gear Fit على الأرجح.

المصدر.