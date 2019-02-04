شركة Oppo تواصل توسعها في أوروبا بإطلاق هواتفها الرائدة في أسواق جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - توسع شركة Oppo في أوروبا بدأ من المملكة المتحدة يوم الخميس الماضي، وهذا التوسع يستمر مع وصول الشركة اليوم إلى كل من بولندا وتركيا، فقد قامت الشركة الصينية الآن بإطلاق كل من Oppo AX7 و Oppo RX17 Pro و Oppo RX17 Neo إضافة إلى Oppo Find X في بولندا، في حين قامت بإطلاق الهواتف الذكية الثلاثة الأولى فقط في تركيا.

الهاتف Oppo AX7 يكلف ما يعادل 240 يورو في بولندا ويأتي مع 3GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، في حين يكلف ما يعادل 370 يورو في تركيا على الرغم من حقيقة أنه يضم 4GB من الذاكرة العشوائية هناك. وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Oppo RX17 Neo، فنسخة 4GB/128GB تكلف ما يعادل 350 يورو في بولندا، في حين تكلف ما يعادل 500 يورو في تركيا. من ناحية أخرى، تم تسعير نسخة 8GB/128GB من الهاتف Oppo RX17 Pro بما يعادل 610 يورو في بولندا، وبما يعادل 840 يورو في تركيا.

وكما سبق وأشرنا، فقد قررت شركة Oppo إطلاق الهاتفين Oppo Find X و Oppo Find X Lamborguini Edition في بولندا فقط حيث يكلف الهاتف الأول ما يعادل 865 يورو، ويكلف الهاتف الثاني ما يعادل 1700 يورو.

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